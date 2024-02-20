منتدى التواصل الحكومي يناقش واقع الغذاء والدواء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- عقدت وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، ضمن منتدى التواصل الحكومي، تحت عنوان: "الغذاء والدواء .. إنجاز وتحديات"، بمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، وأمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة.

وتضمن اللقاء عدة موضوعات أبرزها، تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الصناعة الغذائية والدوائية، والأمن الدوائي ومخزون الأدوية وآلية تسعيرها، وكيفية الرقابة على الغذاء، واستعدادات مؤسسة الغذاء والدواء لشهر رمضان المبارك.

وأعرب الدكتور مهيدات، عن اعتزازه وفخره بالإنجازات التي حققتها المؤسسة تزامنا مع احتفال المملكة باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وأضاف أن عمل المؤسسة جاء لضرورة الحفاظ على الأمن الغذائي والدوائي، وهما المواد الأساسية التي تكفل عيش المواطن، مشيرا إلى ان مسؤولية ورسالة المؤسسة تجسدت بغذاء ودواء آمن وفعال.

وحول الصناعات الدوائية بين مهيدات، أن الأردن لديها نحو 30 مصنعا متخصص بصناعة الأدوية، بحيث يتم تصدير الدواء الأردني إلى 71 دولة عالمية، متطلعا إلى المحافظة عليها وزيادة عددها في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن المؤسسة سعت إلى توطين العديد من صناعات الأدوية، أهمها الأدوية البيولوجية، لارتفاع أسعارها عالميا، لا سيما ان إنتاجها محليا والعمل على الاكتفاء الذاتي من بعض الأدوية يساهم في خفض الفاتورة العلاجية.

وفي ذات السياق، قال مهيدات إن المؤسسة ركزت على الاستثمار في المستحضرات التجميلية، المستخرجة من البحر الميت، والتي تعتبر ثروة وطنية.

وحول المخالفات التي تحررها المؤسسة، بين مهيدات، أنها تكون أما الغذاء فاسد وغير صالح للاستهلاك البشري، ولكن غالبا ما يكون بسبب سوء التخزين للمواد الغذائية، أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها داخل المؤسسة.

وردا على عدد من الصحفيين حول الكشف عن اسم صاحب المنشئة المخالفة، قال، إن القانون هو من يحكم حول الإفصاح عن المنشأة المخالفة، وإن الإجراءات المتخذة من عملية الإغلاق وإتلاف وتحويله إلى القضاء، هي عقوبة كافية، موضحا ان الإعلان عن اسم المخالف، سيجلب ضررا أكبر من المخالفة ذاتها.

وتابع، ان عملية تكرار المخالفات من قبل المنشأة، يترتب عليه تغليظ العقوبة وبعض المخالفات في المؤسسة تصنف حسب القانون إلى جناية، مشيدا بدور التاجر الأردني الذي أثبت موجودتيه في السوق، في ظل الظروف المحيطة.

حول المشروع مع منظمة الصحة العالمية، قال إن المؤسسة تواكب التطورات الموجودة عالميا، وتطبق المعايير الدولية في أنتاح الأردن للأدوية، حيث تعمل المؤسسة على زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، كما تعمل المؤسسة دائما لجعل الأردن متميزا ومركزا إقليميا للصناعة الدوائية.

وحول أسعار الدواء في الأردن، أكد مهيدات وجود أسس تتعلق بأسعار الدواء وهناك لجنة من كافة القطاعات تعمل على مراجعة أسعار الدواء، بهدف جعل سعر الدواء في الأردن هو الأنسب، بمواصفات عالمية.

وحول جهود المؤسسة خلال شهر رمضان، شدد مهيدات على أن هناك رقابة مشددة على الأصناف الغذائية من خلال فريق رقابي بالتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، مؤكدا عدم السماح في أي تجاوزات.

وحول سلاسل التوريد، وتأخير وصول بعض البضائع والمواد الغدائية تزامنا مع أزمة باب المندب، أكد مهيدات أن كوادر المؤسسة موجودة في جميع المعابر الحدودية، وجميع المواد أمنة ولم يتم إيجاد أي مادة تالفة.

بدوره، قال الدكتور النوايسة، إن منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة يعد جزءا من سياسة التواصل والانفتاح التي تنتهجها الحكومة مع الإعلام، الذي يقوم بدور كبير في إيصال المعلومات للمواطنين، ونقل خطط وبرامج الوزارات والمؤسسات الحكومية للجمهور، والتأشير على مكامن الخلل في المؤسسات العامة.

واستعرض النوايسة جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، وجولة جلالته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، والتي ركزت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام للأهل في القطاع.

ولفت إلى أن الحكومة والتزاما بالتوجيهات الملكية السامية بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا)، قرر مجلس الوزراء خلال جلسته يوم الأربعاء الماضي، إعفاء الوكالة من أثمان الكتب المدرسية للأعوام (2019-2023) البالغة قيمتها أكثر من 4 ملايين دينار.

وأشار الدكتور النوايسة إلى زيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى اليابان، التي تأتي في سياق تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن واليابان، والسماح للمنتجات الأردنية في الوصول إلى الأسواق اليابانية، وتوقيع مذكرات التفاهم التي ستنعكس إيجابا على البلدين.

--(بترا)

ع د/رق

20/02/2024 18:12:08