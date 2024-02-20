MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- أكدت وزارة الزراعة، زيادة كميات الثوم الواردة للأسواق المركزية من المحصول المحلي والمستورد.

وبحسب بيان للوزارة، وصل وارد السوق اليوم الثلاثاء، إلى 54 طنا من الثوم "الأخضر والناشف"، في حين تبلغ حاجة السوق من الثوم 16 إلى 20 طنا يوميا.

وأوضح البيان، أن هذا الانتظام جاء ضمن إجراءات الوزارة للحفاظ على المنتج المحلي، وضبط الاستيراد التكميلي المتناسب مع كميات الإنتاج، والذي يسهم في توفر المنتج بالكميات والجودة والسعر المناسب، والحفاظ على خطة الاكتفاء الذاتي.

وأكد البيان، انتظام الكميات الواردة للأسواق خلال الأيام المقبلة لمنتج الثوم المحلي، وبما يتناسب ويزيد على الحاجة المحلية، وضمن خطة الوزارة في الاستعداد لشهر رمضان الفضيل.

--(بترا)

رح/ف م/رق

20/02/2024 17:58:00