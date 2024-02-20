الزراعة: زيادة كميات الثوم الواردة للأسواق المركزية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- أكدت وزارة الزراعة، زيادة كميات الثوم الواردة للأسواق المركزية من المحصول المحلي والمستورد.
وبحسب بيان للوزارة، وصل وارد السوق اليوم الثلاثاء، إلى 54 طنا من الثوم "الأخضر والناشف"، في حين تبلغ حاجة السوق من الثوم 16 إلى 20 طنا يوميا.
وأوضح البيان، أن هذا الانتظام جاء ضمن إجراءات الوزارة للحفاظ على المنتج المحلي، وضبط الاستيراد التكميلي المتناسب مع كميات الإنتاج، والذي يسهم في توفر المنتج بالكميات والجودة والسعر المناسب، والحفاظ على خطة الاكتفاء الذاتي.
وأكد البيان، انتظام الكميات الواردة للأسواق خلال الأيام المقبلة لمنتج الثوم المحلي، وبما يتناسب ويزيد على الحاجة المحلية، وضمن خطة الوزارة في الاستعداد لشهر رمضان الفضيل.
--(بترا)
رح/ف م/رق
20/02/2024 17:58:00
MENAFN20022024000117011021ID1107876560
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