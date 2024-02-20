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الحنيطي يستقبل المستشار الدفاعي البريطاني لشؤون الشرق الأوسط

2/20/2024 2:38:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة المستشار الدفاعي البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الفريق سامي سامبسون والوفد المرافق.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، التطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
--(بترا)
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20/02/2024 17:43:19

MENAFN20022024000117011021ID1107876557

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