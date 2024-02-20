وزير البيئة يلتقي المدير العام للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة

وزير البيئة يلتقي المدير العام للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة
التاريخ
2/20/2024 2:38:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- بحث وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة لدى لقائه اليوم الثلاثاء، المدير العام للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الدكتورة جريثيل أجيلار، و المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا الدكتور هاني الشاعر، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وأهم القضايا البيئية المتعلقة بهذا الشأن .
وأشار الردايدة إلى الجهود الوطنية الهادفة إلى الحفاظ على التنوع الحيوي، وأهمية المواءمة بينها وبين مشروعات التكيف مع ظاهرة التغير المناخي، وإيجاد حلول تحافظ على الطبيعة.
--(بترا)
رح/ف م/ف ق
20/02/2024 17:40:24
MENAFN20022024000117011021ID1107876555
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