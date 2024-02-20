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وزير البيئة يلتقي المدير العام للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة

2/20/2024 2:38:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- بحث وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة لدى لقائه اليوم الثلاثاء، المدير العام للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الدكتورة جريثيل أجيلار، و المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا الدكتور هاني الشاعر، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وأهم القضايا البيئية المتعلقة بهذا الشأن .
وأشار الردايدة إلى الجهود الوطنية الهادفة إلى الحفاظ على التنوع الحيوي، وأهمية المواءمة بينها وبين مشروعات التكيف مع ظاهرة التغير المناخي، وإيجاد حلول تحافظ على الطبيعة.
--(بترا)
رح/ف م/ف ق
20/02/2024 17:40:24

MENAFN20022024000117011021ID1107876555

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