انطلاق المخيم الافتراضي لتشكيل الأحزاب السياسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- انطلقت في مركز شباب العاصمة، اليوم الثلاثاء، فعاليات المخيم الافتراضي لتشكيل الأحزاب السياسية، والذي تنفذه وزارة الشباب، بالشراكة مع المعهد الديمقراطي والهيئة المستقلة للانتخابات، بمشاركة 45 شابا وشابة.
ويهدف المخيم الذي يستمر 4 أيام، إلى تشكيل أحزاب سياسية افتراضية لمجموعة من الشباب للتعرف على الأحزاب وأنواعها، وبرامجها، وآلية تشكيلها، وأهميتها السياسية وأهدافها، وتأثير الأحزاب على المشهد السياسي ودورها في تعزيز الديمقراطية، والتعريف على أهم التعديلات الدستورية الناظمة للحياة السياسية التي تهدف إلى بلورة ساحة سياسية حزبية تحقق تقدما تدريجيا نحو الحكومة البرلمانية.
--(بترا)
س ح/م ف/رق
20/02/2024 17:37:35
MENAFN20022024000117011021ID1107876554
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