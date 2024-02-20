انطلاق المخيم الافتراضي لتشكيل الأحزاب السياسية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- انطلقت في مركز شباب العاصمة، اليوم الثلاثاء، فعاليات المخيم الافتراضي لتشكيل الأحزاب السياسية، والذي تنفذه وزارة الشباب، بالشراكة مع المعهد الديمقراطي والهيئة المستقلة للانتخابات، بمشاركة 45 شابا وشابة.

ويهدف المخيم الذي يستمر 4 أيام، إلى تشكيل أحزاب سياسية افتراضية لمجموعة من الشباب للتعرف على الأحزاب وأنواعها، وبرامجها، وآلية تشكيلها، وأهميتها السياسية وأهدافها، وتأثير الأحزاب على المشهد السياسي ودورها في تعزيز الديمقراطية، والتعريف على أهم التعديلات الدستورية الناظمة للحياة السياسية التي تهدف إلى بلورة ساحة سياسية حزبية تحقق تقدما تدريجيا نحو الحكومة البرلمانية.

--(بترا)

س ح/م ف/رق

20/02/2024 17:37:35