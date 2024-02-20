14 شهيدًا في مخيم النصيرات ورفح

غزة 20 شباط(بترا)- استشهد 12 فلسطينيا، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا ومربعا سكنيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما استشهد فلسطينيان، إثر استهداف الاحتلال سيارة بالقرب من جمعية الصلاح بمدينة رفح. --(بترا) ا ش/ف م/ف ق 20/02/2024 17:37:33

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