التربية تطلق المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات، والتي تأتي ضمن الرؤية الملكية من أجل أردن أخضر وزيادة الرقع الخضراء والقضاء على التصحر.
وأكد مدير إدارة التعليم الدكتور فيصل الهواري، خلال اطلاقه المبادرة مندوبا عن وزير التربية والتعليم، في حديقة مدرسة أم أنس الأساسية المختلطة، وبحضور مدير إدارة التعليم المهني المهندس محمود الجداية، ومدير زراعة محافظة العاصمة المهندس مجدي العمرو، ومدير التربية والتعليم للواء الجامعة الدكتور عبد الحكيم الشوابكة، أهمية المبادرة في زيادة الرقعة الخضراء في وطننا الحبيب وحمايته من التصحر.
وبين الهواري أهمية الاختيار الأنسب لنوعية الأشجار وملاءمتها للبيئة التي تزرع فيها، وتوفير مصادر مائية ذكية تسمح في ظل شح المياه ديمومة الأشجار، مشيرًا إلى أن الأشجار تمدنا بالطاقة الإيجابية والجمال، وامداد الكرة الأرضية بالأكسجين والقضاء على الانبعاثات الكربونية الضارة.
من جانبها، بينت مديرة مدرسة أم أنس الأساسية المختلطة رشا حمدان، أهمية زراعة الشجرة والعناية بها والمحافظة عليها لفائدتها العظيمة على الإنسان والبيئة ودورها الكبير في الحماية من التصحر.
وشارك الدكتور الهواري، وداعمو المبادرة وأبناء الأسرة التربوية في لواء الجامعة بزراعة عدد من الأشجار في حديقة المدرسة.
وتأتي المبادرة تنفيذا لإطار السياسية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، وتعمل على تمكين الطلبة من تعلم جيد وصقل الشخصية القيادية الوطنية، وتعزيز السلوكات الحميدة للارتقاء بالعملية التعليمية.
--(بترا)
ع س/م ف/ف ق
20/02/2024 17:31:41
MENAFN20022024000117011021ID1107876552
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