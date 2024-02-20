التربية تطلق المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات، والتي تأتي ضمن الرؤية الملكية من أجل أردن أخضر وزيادة الرقع الخضراء والقضاء على التصحر.

وأكد مدير إدارة التعليم الدكتور فيصل الهواري، خلال اطلاقه المبادرة مندوبا عن وزير التربية والتعليم، في حديقة مدرسة أم أنس الأساسية المختلطة، وبحضور مدير إدارة التعليم المهني المهندس محمود الجداية، ومدير زراعة محافظة العاصمة المهندس مجدي العمرو، ومدير التربية والتعليم للواء الجامعة الدكتور عبد الحكيم الشوابكة، أهمية المبادرة في زيادة الرقعة الخضراء في وطننا الحبيب وحمايته من التصحر.

وبين الهواري أهمية الاختيار الأنسب لنوعية الأشجار وملاءمتها للبيئة التي تزرع فيها، وتوفير مصادر مائية ذكية تسمح في ظل شح المياه ديمومة الأشجار، مشيرًا إلى أن الأشجار تمدنا بالطاقة الإيجابية والجمال، وامداد الكرة الأرضية بالأكسجين والقضاء على الانبعاثات الكربونية الضارة.

من جانبها، بينت مديرة مدرسة أم أنس الأساسية المختلطة رشا حمدان، أهمية زراعة الشجرة والعناية بها والمحافظة عليها لفائدتها العظيمة على الإنسان والبيئة ودورها الكبير في الحماية من التصحر.

وشارك الدكتور الهواري، وداعمو المبادرة وأبناء الأسرة التربوية في لواء الجامعة بزراعة عدد من الأشجار في حديقة المدرسة.

وتأتي المبادرة تنفيذا لإطار السياسية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، وتعمل على تمكين الطلبة من تعلم جيد وصقل الشخصية القيادية الوطنية، وتعزيز السلوكات الحميدة للارتقاء بالعملية التعليمية.

--(بترا)

ع س/م ف/ف ق

20/02/2024 17:31:41