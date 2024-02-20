وزير المياه يبحث والسفير الفرنسي أوجه التعاون المشترك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، لدى لقائه اليوم الثلاثاء، السفير الفرنسي لدى الأردن أليكس لوكوور غزانميزون، أوجه التعاون المشترك في مجال مشاريع المياه والصرف الصحي وسبل تعزيزها.

واستعرض أبو السعود، جهود الوزارة في مجال تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والمشاريع الممولة من الجانب الفرنسي والاستثمارات الفرنسية في قطاع المياه خاصة مشاريع الـ BOT، وجهود الوزارة في تنفيذ مشاريع مائية توفر حلولا مستدامة لتأمين كميات مياه إضافية مثل، مشروع الناقل الوطني، مؤكدا أن الحكومة تعمل للإسراع في تنفيذ هذا المشروع الوطني الحيوي والهام.

وزاد، أن قطاع المياه يولي مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وصيانة المرافق المائية والصرف الصحي أهمية كبيرة، ويسعى لتعزيز شراكة القطاع الخاص للارتقاء بالأداء والوصول إلى أفضل مستوى في خدمات المياه والصرف الصحي، والبحث عن مصادر جديدة.

وأعرب عن تقديره لجهود الجانب الفرنسي في تعزيز أواصر التعاون في قطاع المياه والمشروعات العديدة التي نفذت خلال الفترة الماضية.

من جهته، أعرب السفير الفرنسي، عن ارتياحه لجهود قطاع المياه وما وصلت إليه، والجهود التي يبذلها لمواجهة الأعباء المائية المتزايدة، مؤكدا استمرار التعاون الأردني الفرنسي لما فيه مصلحة البلدين.

--(بترا)

ي ع/ف م/رق

20/02/2024 17:29:00