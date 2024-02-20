وزير المياه يبحث والسفير الفرنسي أوجه التعاون المشترك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، لدى لقائه اليوم الثلاثاء، السفير الفرنسي لدى الأردن أليكس لوكوور غزانميزون، أوجه التعاون المشترك في مجال مشاريع المياه والصرف الصحي وسبل تعزيزها.
واستعرض أبو السعود، جهود الوزارة في مجال تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والمشاريع الممولة من الجانب الفرنسي والاستثمارات الفرنسية في قطاع المياه خاصة مشاريع الـ BOT، وجهود الوزارة في تنفيذ مشاريع مائية توفر حلولا مستدامة لتأمين كميات مياه إضافية مثل، مشروع الناقل الوطني، مؤكدا أن الحكومة تعمل للإسراع في تنفيذ هذا المشروع الوطني الحيوي والهام.
وزاد، أن قطاع المياه يولي مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وصيانة المرافق المائية والصرف الصحي أهمية كبيرة، ويسعى لتعزيز شراكة القطاع الخاص للارتقاء بالأداء والوصول إلى أفضل مستوى في خدمات المياه والصرف الصحي، والبحث عن مصادر جديدة.
وأعرب عن تقديره لجهود الجانب الفرنسي في تعزيز أواصر التعاون في قطاع المياه والمشروعات العديدة التي نفذت خلال الفترة الماضية.
من جهته، أعرب السفير الفرنسي، عن ارتياحه لجهود قطاع المياه وما وصلت إليه، والجهود التي يبذلها لمواجهة الأعباء المائية المتزايدة، مؤكدا استمرار التعاون الأردني الفرنسي لما فيه مصلحة البلدين.
--(بترا)
ي ع/ف م/رق
20/02/2024 17:29:00
MENAFN20022024000117011021ID1107876551
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