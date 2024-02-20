الروابدة: فلسطين قضية الأردن المركزية على مر التاريخ

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)-أكد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، أن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن المركزية على مر التاريخ، مستعرضا دور الأردن التاريخي والمحوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية، باعتبار ذلك واجبا قوميا ودينيا.
جاء ذلك في ندوة نظمتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء،، بعنوان "دور الأردن والهاشميين في الدفاع عن القضية الفلسطينية".
وبين الروابدة، أن جلالة الملك عبد الله الثاني، يبذل جهودا مشرفة في المحافل والمؤتمرات واللقاءات الدولية كافة، دعما ونصرة للقضية الفلسطينية، ونقل أبعادها ودعوة العالم لدعمها، مشيرا إلى مشاركة جلالته في الإنزالات الجوية لتقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية والطبية العاجلة إلى المستشفيات الميدانية في القطاع.
من جانبه، أشار مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، إلى أن الندوة التي عقدت بحضور عدد من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين وممثلي قطاعي الغذاء والدواء وموظفي المؤسسة، جاءت بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، وانطلاقا من التزام المؤسسة بمسؤوليتها الوطنية والمجتمعية.
وجدد مهيدات إعرابه عن الفخر والاعتزاز بمواقف جلالته المشرفة والشجاعة في الدفاع عن الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدا الوقوف صفا واحدا خلف قيادة جلالته، ودعم جهوده المتواصلة والمكثفة، على الصعيدين الدولي والإقليمي، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأشقاء في قطاع غزة، ومساعيه لضمان تدفق المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام.
--(بترا)
ع د/ ف م/ف ق
20/02/2024 17:21:24
MENAFN20022024000117011021ID1107876550
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