الروابدة: فلسطين قضية الأردن المركزية على مر التاريخ

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)-أكد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، أن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن المركزية على مر التاريخ، مستعرضا دور الأردن التاريخي والمحوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية، باعتبار ذلك واجبا قوميا ودينيا.

جاء ذلك في ندوة نظمتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء،، بعنوان "دور الأردن والهاشميين في الدفاع عن القضية الفلسطينية".

وبين الروابدة، أن جلالة الملك عبد الله الثاني، يبذل جهودا مشرفة في المحافل والمؤتمرات واللقاءات الدولية كافة، دعما ونصرة للقضية الفلسطينية، ونقل أبعادها ودعوة العالم لدعمها، مشيرا إلى مشاركة جلالته في الإنزالات الجوية لتقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية والطبية العاجلة إلى المستشفيات الميدانية في القطاع.

من جانبه، أشار مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، إلى أن الندوة التي عقدت بحضور عدد من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين وممثلي قطاعي الغذاء والدواء وموظفي المؤسسة، جاءت بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، وانطلاقا من التزام المؤسسة بمسؤوليتها الوطنية والمجتمعية.

وجدد مهيدات إعرابه عن الفخر والاعتزاز بمواقف جلالته المشرفة والشجاعة في الدفاع عن الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدا الوقوف صفا واحدا خلف قيادة جلالته، ودعم جهوده المتواصلة والمكثفة، على الصعيدين الدولي والإقليمي، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأشقاء في قطاع غزة، ومساعيه لضمان تدفق المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام.

--(بترا)

ع د/ ف م/ف ق

20/02/2024 17:21:24