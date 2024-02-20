الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو حول السيطرة الأمنية على الضفة وغزة تحد للشرعية الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 20 شباط (بترا)- قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة"، تحد للشرعية الدولية وللمبادرة العربية، واستخفاف بالموقف الدولي والأميركي، خاص أن العالم بأسره يتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة ويسعى للاعتراف بها".

وأكد أبو ردينه في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه السياسات الإسرائيلية المرفوضة، لا تجلب الأمن والاستقرار في المنطقة، محذرا من استمرار هذا النهج المدمر الذي سيوصل الأمور إلى الانفجار الشامل.

وشدد على أنه دون وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فإن الموقف الفلسطيني المدعوم عربيا ودوليا، يرفض هذه السياسة الاسرائيلية التي تتحدى العالم وتبقي المنطقة على حافة الهاوية وفوق برميل بارود متفجر.

وقال أبو ردينة إن على الإدارة الأميركية أن تكون حازمة في تعاملها مع إسرائيل، وأن تجبرها على وقف الحرب أولا، لأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني هو خط أحمر تماما كالقدس ومقدساتها.

--(بترا)

م ف/م ف/ف ق

20/02/2024 17:16:54