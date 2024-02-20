ولي العهد البريطاني يدعو إلى إنهاء القتال في غزة بأسرع وقت

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 20 شباط (بترا)- دعا ولي العهد البريطاني، الأمير وليام إلى إنهاء القتال في غزة بأسرع وقت ممكن.

وقال الأمير وليام في بيان اليوم الثلاثاء "ما زلت أشعر بقلق عميق إزاء التكلفة البشرية الهائلة للصراع في الشرق الأوسط منذ هجوم 7 تشرين الأول الماضي".

وأضاف "أنا مثل كثيرين آخرين، أريد أن أرى نهاية للقتال في أقرب وقت ممكن".

وأكد "هناك حاجة ماسة لزيادة الدعم الإنساني لغزة، ومن الأهمية أن تصل المساعدات ويتم إطلاق سراح الرهائن".

وأوضح ولي العهد البريطاني "حتى في أحلك الأوقات، يجب ألا نستسلم لليأس"، مؤكدا "ما زلت متمسكا بالأمل في إمكانية الوصول إلى مستقبل أكثر إشراقا وأرفض التخلي عن ذلك".

--(بترا)

ر ش/ف م/رق

20/02/2024 17:13:30