ولي العهد البريطاني يدعو إلى إنهاء القتال في غزة بأسرع وقت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 20 شباط (بترا)- دعا ولي العهد البريطاني، الأمير وليام إلى إنهاء القتال في غزة بأسرع وقت ممكن.
وقال الأمير وليام في بيان اليوم الثلاثاء "ما زلت أشعر بقلق عميق إزاء التكلفة البشرية الهائلة للصراع في الشرق الأوسط منذ هجوم 7 تشرين الأول الماضي".
وأضاف "أنا مثل كثيرين آخرين، أريد أن أرى نهاية للقتال في أقرب وقت ممكن".
وأكد "هناك حاجة ماسة لزيادة الدعم الإنساني لغزة، ومن الأهمية أن تصل المساعدات ويتم إطلاق سراح الرهائن".
وأوضح ولي العهد البريطاني "حتى في أحلك الأوقات، يجب ألا نستسلم لليأس"، مؤكدا "ما زلت متمسكا بالأمل في إمكانية الوصول إلى مستقبل أكثر إشراقا وأرفض التخلي عن ذلك".
--(بترا)
ر ش/ف م/رق
20/02/2024 17:13:30
MENAFN20022024000117011021ID1107876548
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