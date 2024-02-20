الجمارك تحبط تهريب 21 صقرا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا) أحبطت كوادر دائرة الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك العمري الحدودي، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، محاولة تهريب 21 صقرا من الطيور الجارحة والنادرة، وجدت في حالة تخدير مؤقت وبشكل كامل مخبأة في خزان الوقود للمركبة، وعلى الفور تم تسليمها للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني.

من جهة أخرى، تمكنت كوادر الجمارك الأردنية في مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء، من إحباط تهريب كميات كبيرة من نكهات سجائر إلكترونية (جوس) يصل عددها إلى 10 آلاف عبوة، إضافة إلى أراجيل وسجائر إلكترونية يقارب عددها حوالي 18 ألف من السجائر الإلكترونية والجوس المقلد والمغشوش، والتي تم ضبطها أثناء عملية المعاينة الدقيقة داخل قطع غيار مركبات مختلفة (البككسات) ومخبأة بطريقة فنية محكمة ليصعب الوصول إليها.

بدوره، أكد مدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، المضي قدما بالقيام في جميع الواجبات والمهام بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية في مكافحة الأنشطة غير المشروعة والمواد الخطرة والفاسدة بكافة أشكالها وأنواعها والتي تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني، مشيدا بالجهود الكبيرة والكفاءة العالية التي يتمتع بها موظفو الجمارك من خلال ضبطهم للعديد من القضايا النوعية والمتميزة.

وتهيب دائرة الجمارك الأردنية جميع المواطنين بضرورة الإبلاغ فورا عن المخالفات الجمركية أو أي حالة تهريب على الرقم المجاني 105/ دائرة الجمارك/ مركز عمليات مكافحة التهريب.

--(بترا)

رش/رق

20/02/2024 17:10:12