Wednesday, 21 February 2024 12:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختتام فعاليات برنامج اسعَ في مركز شباب وشابات الصريح

2/20/2024 2:38:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 20 شباط (بترا)- اختتمت في مركز شباب وشابات الصريح المدمج التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الثلاثاء، فعاليات برنامج "اسعَ" أندية البحث عن العمل، وذلك بمشارك 23 شابا وشابة، ضمن الفئة العمرية من 18-25 عاما.
وحث مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني، المشاركين على بذل المزيد من العطاء والمثابرة وتحقيق أفضل استفادة من المعارف والمهارات التي قدمها البرنامج التدريبي، لمواكبة سوق العمل بكفاءة وإقتدار.
وقال مدربا البرنامج محمد مهيدات، وآلاء عذاربه، إن البرنامج يهدف إلى تفعيل وإشراك الشباب والشابات في أنشطة البحث عن عمل، لتمكينهم من توفر فرص عمل مناسبة، إضافة لتلقي المشاركين دورات تدريبية مكثفة على المهارات المتعلقة بالبحث عن عمل والوصول الى سوق العمل.
يشار الى أن برنامج "اسعَ" ينظم من خلال وزارة الشباب، وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والممول من حكومة هولندا، وينفذ من خلال مركز تطوير الأعمال ضمن شراكة آفاق الدولية.
--(بترا)
ع ع/رق
20/02/2024 17:03:01

MENAFN20022024000117011021ID1107876545

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث