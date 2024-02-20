اختتام فعاليات برنامج اسعَ في مركز شباب وشابات الصريح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 20 شباط (بترا)- اختتمت في مركز شباب وشابات الصريح المدمج التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الثلاثاء، فعاليات برنامج "اسعَ" أندية البحث عن العمل، وذلك بمشارك 23 شابا وشابة، ضمن الفئة العمرية من 18-25 عاما.
وحث مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني، المشاركين على بذل المزيد من العطاء والمثابرة وتحقيق أفضل استفادة من المعارف والمهارات التي قدمها البرنامج التدريبي، لمواكبة سوق العمل بكفاءة وإقتدار.
وقال مدربا البرنامج محمد مهيدات، وآلاء عذاربه، إن البرنامج يهدف إلى تفعيل وإشراك الشباب والشابات في أنشطة البحث عن عمل، لتمكينهم من توفر فرص عمل مناسبة، إضافة لتلقي المشاركين دورات تدريبية مكثفة على المهارات المتعلقة بالبحث عن عمل والوصول الى سوق العمل.
يشار الى أن برنامج "اسعَ" ينظم من خلال وزارة الشباب، وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والممول من حكومة هولندا، وينفذ من خلال مركز تطوير الأعمال ضمن شراكة آفاق الدولية.
--(بترا)
ع ع/رق
20/02/2024 17:03:01
MENAFN20022024000117011021ID1107876545
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