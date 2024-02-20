اختتام فعاليات برنامج اسعَ في مركز شباب وشابات الصريح

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 20 شباط (بترا)- اختتمت في مركز شباب وشابات الصريح المدمج التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الثلاثاء، فعاليات برنامج "اسعَ" أندية البحث عن العمل، وذلك بمشارك 23 شابا وشابة، ضمن الفئة العمرية من 18-25 عاما.

وحث مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني، المشاركين على بذل المزيد من العطاء والمثابرة وتحقيق أفضل استفادة من المعارف والمهارات التي قدمها البرنامج التدريبي، لمواكبة سوق العمل بكفاءة وإقتدار.

وقال مدربا البرنامج محمد مهيدات، وآلاء عذاربه، إن البرنامج يهدف إلى تفعيل وإشراك الشباب والشابات في أنشطة البحث عن عمل، لتمكينهم من توفر فرص عمل مناسبة، إضافة لتلقي المشاركين دورات تدريبية مكثفة على المهارات المتعلقة بالبحث عن عمل والوصول الى سوق العمل.

يشار الى أن برنامج "اسعَ" ينظم من خلال وزارة الشباب، وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والممول من حكومة هولندا، وينفذ من خلال مركز تطوير الأعمال ضمن شراكة آفاق الدولية.

--(بترا)

ع ع/رق

20/02/2024 17:03:01