انتهاء مدة الاحتفاظ بالأسماء التجارية المسجلة قبل 2006 في إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)-أعلن مسجل الأسماء التجارية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، انتهاء المدة القانونية لإعلان الرغبة في الاحتفاظ بالاسم التجاري للأسماء التجارية المسجلة قبل تاريخ 01/01/2006 في إربد.

وأشارت الوزارة إلى أن المسجل سيشطب الأسماء التجارية المحددة خلال أسبوع من تاريخ اليوم الثلاثاء، داعية الراغبين بتصويب أوضاعهم إلى مراجعة المسجل خلال أسبوع، مصطحبين معهم رخصة مهن سارية المفعول، بحضورهم شخصيا أو مفوض عنهم خطيا، وتقديم طلب توفيق الأوضاع، علما بأن الوزارة لا تتقاضى رسوما لقاء هذه الخدمة،

ويمكن لأصحاب الأسماء التجارية الاطلاع على القائمة كاملة، عبر الرابط :

--(بترا)

ع ن/ ف م/ف ق

20/02/2024 17:02:54