انتهاء مدة الاحتفاظ بالأسماء التجارية المسجلة قبل 2006 في إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)-أعلن مسجل الأسماء التجارية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، انتهاء المدة القانونية لإعلان الرغبة في الاحتفاظ بالاسم التجاري للأسماء التجارية المسجلة قبل تاريخ 01/01/2006 في إربد.
وأشارت الوزارة إلى أن المسجل سيشطب الأسماء التجارية المحددة خلال أسبوع من تاريخ اليوم الثلاثاء، داعية الراغبين بتصويب أوضاعهم إلى مراجعة المسجل خلال أسبوع، مصطحبين معهم رخصة مهن سارية المفعول، بحضورهم شخصيا أو مفوض عنهم خطيا، وتقديم طلب توفيق الأوضاع، علما بأن الوزارة لا تتقاضى رسوما لقاء هذه الخدمة،
ويمكن لأصحاب الأسماء التجارية الاطلاع على القائمة كاملة، عبر الرابط :
--(بترا)
ع ن/ ف م/ف ق
20/02/2024 17:02:54
MENAFN20022024000117011021ID1107876544
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