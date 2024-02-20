معرض تشكيلي أردني عراقي بمناسبة عيد ميلاد الملك واليوبيل الفضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- افتتح رئيس لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان العين محمد داوية، أمس الاثنين في جاليري جودار بعمان، المعرض الفني الأردني العراقي المشترك بمناسبة احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، واليوبيل الفضي لجلوسه على العرش.
والمعرض الذي شارك فيه 50 فنانة وفنانا تشكيليا أردنيا وعراقيا، اشتمل على 56 لوحة فنية تشكيلية مختلفة الحجم ومتنوعة التقنيات وظفت فيها مواد الخام اكريليك على القماش، واكريليك على الورق والطباعة وأعمال التركيب والكولاج والحروفيات وفن التصوير.
وعكست لوحات المعرض الذي نظمه الملتقى العراقي للثقافة والفنون بالتعاون مع جاليريي إطلالة اللويبدة وجودار تنوعا في المدارس الفنية ومنها التجريدية والانطباعية والتعبيرية وغيرها.
وفي ختام حفل افتتاح المعرض الذي يستمر يومين، سلم العين داودية الشهادات والقلادات التكريمية الى المشاركين.
--(بترا)
م ت/م ف/ف ق
20/02/2024 16:51:34
MENAFN20022024000117011021ID1107876543
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