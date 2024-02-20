الصحفيين تدعو الزملاء المشتركين بصندوق الإسكان للاجتماع لمناقشة قضاياه

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- دعت نقابة الصحفيين الزملاء المشتركين بصندوق الإسكان لحضور اجتماعها يوم السبت المقبل 24 شباط، الساعة الثانية ظهرا.

وقال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع جاء بقرار من مجلس النقابة على ضوء اجتماع لجنة صندوق الإسكان اليوم، لإطلاع الزملاء على الوضع العام والمالي للصندوق، والتشاور لاتخاذ قرار حول مستقبل الصندوق من حيث الاستمرار أو التنسيب بالتصفية، شريطة أن تكون القرارات الصادرة عن اللجنة مطابقة للمواد المدرجة في نظام الصندوق.

ودعا السعايدة الزملاء المشتركين بالصندوق حضور الاجتماع، لإبداء الرأي حول الملاحظات التي تتعلق بنظام الصندوق ومستقبله.

--( بترا)

ه ع/ ف م/ف ق

20/02/2024 16:48:13