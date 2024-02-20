الاحتلال يعلن إصابة 22 عسكريا بمعارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

الاحتلال يعلن إصابة 22 عسكريا بمعارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
التاريخ
2/20/2024 2:38:40 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إصابة 22 ضابطا وجنديا في معارك بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع عدد الإصابات منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 2984 مصابا.
--(بترا)
رصد/ف ق/رق
20/02/2024 16:47:11
MENAFN20022024000117011021ID1107876541
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