فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية غداً

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 20 شباط (بترا)- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقتي كفر اسد وصيدور بلواء الوسطية غربي إربد غدا الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق وسيكون من 9:30 صباحا ولغاية 5 مساءً.

--(بترا)

أ غ/م ف/رق

20/02/2024 16:42:29