فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية غداً

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية غداً
التاريخ
2/20/2024 2:38:40 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 20 شباط (بترا)- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقتي كفر اسد وصيدور بلواء الوسطية غربي إربد غدا الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان، إن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق وسيكون من 9:30 صباحا ولغاية 5 مساءً.
--(بترا)
أ غ/م ف/رق
20/02/2024 16:42:29
MENAFN20022024000117011021ID1107876540
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