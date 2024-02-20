الشمايلة يلتقي وفد الديوان الوطنيّ لحقوق الإنسان الكويتيّ

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- استقبل المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، وفد الديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي، في إطار تبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية في هذا المجال.

وأشار الشمايلة في بيان المركز، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية تأسيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت، باعتباره خطوة هامة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومؤشرا على توفر الإرادة السياسية العليا في تعميق النهج الديمقراطي.

وأكد أهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها الرافعة الأساسية في دعم مسيرة حقوق الإنسان، من خلال نقل التجربة الفعلية، والخبرة العملية، لافتا إلى استعداد المركز الوطني لتسخير إمكانياته الفنية في دعم مسيرة الديوان الوطني لحقوق الإنسان في دولة الكويت الشقيقة.

بدورها، قدمت مفوضة الحماية في المركز الدكتورة نهلا المومني، عرضا لولاية المركز الوطني لحقوق الإنسان بموجب قانونه رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته، باعتباره الآلية الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وآليات عمل إدارات المركز ووحداته التفصيلية، وأهم إنجازات المركز على الصعد الثلاثة السياسات والتشريعات والممارسات.

من جهتها، أشارت رئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة في الديوان الكويتي المستشارة هدى الشايجي، إلى الجوانب العملية المشتركة لعمل الديوان والمركز، خصوصا في الإطار التشريعي وحماية المرأة والطفل، مثمنة تجربة المركز، باعتبارها تجربة رائدة في المنطقة.

ورافق الوفد مديرة العلاقات العامة ضحى العتيبي، وممثلون عن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي برئاسة محمد شبانه.

--(بترا)

ه ع/ف م/رق

20/02/2024 16:41:22