وزيرة النقل تلتقي السفير اليمني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني في مكتبها اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية اليمنية لدّى المملكة الدكتور جلال إبراهيم فقيرة، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال النقل، وسبل تعزيزها وتطويرها.
وحضر الاجتماع مدير مديرية اتفاقيات ومعاهدات النقل بالوكالة مجد أبو عجمية.
وتطرقت التهتموني خلال اللقاء إلى التطورات الإقليمية والدولية وأزمة البحر الأحمر وأثرها على النقل البحري والخيارات المتاحة للتخفيف من أثر تبعات الأزمة.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها فيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية والتطلع إلى مزيد من التعاون في مجال النقل.
من جانبه أشاد السفير اليمني، بالعلاقات الأردنية اليمنية ودور الأردن وقيادته الحكيمة في الدعم الدائم لليمن والوقوف إلى جانب شعبه بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.
--(بترا)
ن ش/رق
20/02/2024 16:36:27
MENAFN20022024000117011021ID1107876537
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