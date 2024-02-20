وزيرة النقل تلتقي السفير اليمني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني في مكتبها اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية اليمنية لدّى المملكة الدكتور جلال إبراهيم فقيرة، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال النقل، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وحضر الاجتماع مدير مديرية اتفاقيات ومعاهدات النقل بالوكالة مجد أبو عجمية.

وتطرقت التهتموني خلال اللقاء إلى التطورات الإقليمية والدولية وأزمة البحر الأحمر وأثرها على النقل البحري والخيارات المتاحة للتخفيف من أثر تبعات الأزمة.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها فيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية والتطلع إلى مزيد من التعاون في مجال النقل.

من جانبه أشاد السفير اليمني، بالعلاقات الأردنية اليمنية ودور الأردن وقيادته الحكيمة في الدعم الدائم لليمن والوقوف إلى جانب شعبه بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.

--(بترا)

ن ش/رق

20/02/2024 16:36:27