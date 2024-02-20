النسور يبحث سبل التعاون البرلماني بين الأرْدُنّ والجزائر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا) - بحث رئيس مجلس الأعيان بالإنابة الدكتور عبدالله النسور مع رئيس المجلس الوطني الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

جاء ذلك لدى استقبال النسور اليوم الثلاثاء بوغالي والوفد المرافق، بحضور السفير الجزائري لدى المملكة عبد الكريم بحة، ومساعدي رئيس مجلس الأعيان مفلح الرحيمي والدكتورة علياء بوران، ورئيس لجنة الأخوة الأردنية الجزائرية في المجلس الدكتور زهير ابو فارس وأعضاء اللجنة.

وأكد النسور، عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الأردن والجزائر والحرص على تعزيزها، لافتا إلى أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الجزائر نهاية عام 2022، شكلت محطة هامة لتقوية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وقال، إن العلاقات الأخوية العريقة والعميقة تؤهل البلدين لإقامة شراكة حقيقية ومستدامة في شتى المجالات من أجل مواجهة التحديات المستقبلية.

وأشاد النسور بمواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية وجهودها الدبلوماسية ضمن الاتحاد الإفريقي، وفي اصدار بيان القمة الإفريقية الأخير بالعاصمة الأثيوبية أديس ابابا، الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة، والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية ورفع الحصار الجائر، مع إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي.

من جهته، أشاد بوغالي الذي يرأس حاليا اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين، والرغبة في فتح مجالات أوسع للتعاون المشترك في العديد من المجالات.

وقال، إن زيارة الوفد البرلماني إلى المملكة، تأتي للبحث في آفاق التعاون المشترك والبناء على العلاقات المتميزة بين البلدين، ومتابعة الاتفاقيات والملفات التي تم التوافق عليها خلال زيارة جلالة الملك الأخيرة للجزائر.

وثمن بوغالي الدور المحوري الفاعل الذي يقوم به الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك ونصرة فلسطين وأهلها، لافتا إلى أن الأردن كان من أوائل الدول المناصرة لثورة تحرير الجزائر ، وكانت أول باخرة مساعدات للثوار الجزائريين من الأردن.

كما تم خلال اللقاء استعراض فرص تعزيز التعاون الثنائي، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود وقف الحرب المستعرة على قطاع غزة، بما يضمن حماية المدنيين وإيصال المساعدات ورفع الحصار، والعمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

--(بترا)

وهـ/ ف م/ف ق

20/02/2024 16:26:42