دورة تدريبية لقطاع الإدارة المحلية في مأدبا

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 20 شباط (بترا)- نظمت بلدية مأدبا الكبرى بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، وبدعم من برنامج البلديات USAID، دورة تدريبية متقدمة في قطاع الإدارة المحلية بمشاركة 20 متدربا من بلديات المحافظة ومجلس المحافظة وهندسة البلديات.

وتهدف الدورة التي استمرت يومين، إلى تمكين العاملين في أقسام العلاقات العامة في البلديات وإذاعة بلدية مادبا، من صياغة الأخبار وتحريرها وإعداد النشرات الإخبارية المحلية.

وقال رئيس بلدية مادبا عارف الرواجيح، إن البلدية تحرص على تأهيل وتدريب كوادرها خصوصا في مجال الإعلام، لإبراز الأدوار التي تقوم بها وإدامة الإتصال والتواصل مع المواطنين ترسيخا للشفافية وحق المواطن والاطلاع على سير العمل البلدي.

وأضاف أن مثل هذه الدورات تمكن المتدربين من توظيف مواقع التواصل الاجتماعي لإبراز دور البلديات الخدمي والتنموي والاستثماري، وتعزيز التشاركية مع المواطن لتجويد الخدمات التي تقدمها البلدية.

واشتملت الدورة التي أشرف عليها مستشار الإعلام والإتصال في وزارة الإدارة المحلية محمد الملكاوي، ومدير إذاعة بلدية مادبا الكبرى حمزة أبو حشيش، أساسيات الكتابة الصحفية المتقدمة لوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والطرق المناسبة للتفاعل مع المجتمع المحلي وأساسيات الكتابة الإعلامية لإعداد النشرة الإخبارية الأسبوعية للبلديات على الفيسبوك وصحافة الجوال.

--(بترا)

ج ب/ ف م/ف ق

20/02/2024 16:09:05