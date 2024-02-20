Tuesday, 20 February 2024 11:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دورة تدريبية لقطاع الإدارة المحلية في مأدبا

2/20/2024 2:38:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

مادبا 20 شباط (بترا)- نظمت بلدية مأدبا الكبرى بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، وبدعم من برنامج البلديات USAID، دورة تدريبية متقدمة في قطاع الإدارة المحلية بمشاركة 20 متدربا من بلديات المحافظة ومجلس المحافظة وهندسة البلديات.
وتهدف الدورة التي استمرت يومين، إلى تمكين العاملين في أقسام العلاقات العامة في البلديات وإذاعة بلدية مادبا، من صياغة الأخبار وتحريرها وإعداد النشرات الإخبارية المحلية.
وقال رئيس بلدية مادبا عارف الرواجيح، إن البلدية تحرص على تأهيل وتدريب كوادرها خصوصا في مجال الإعلام، لإبراز الأدوار التي تقوم بها وإدامة الإتصال والتواصل مع المواطنين ترسيخا للشفافية وحق المواطن والاطلاع على سير العمل البلدي.
وأضاف أن مثل هذه الدورات تمكن المتدربين من توظيف مواقع التواصل الاجتماعي لإبراز دور البلديات الخدمي والتنموي والاستثماري، وتعزيز التشاركية مع المواطن لتجويد الخدمات التي تقدمها البلدية.
واشتملت الدورة التي أشرف عليها مستشار الإعلام والإتصال في وزارة الإدارة المحلية محمد الملكاوي، ومدير إذاعة بلدية مادبا الكبرى حمزة أبو حشيش، أساسيات الكتابة الصحفية المتقدمة لوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والطرق المناسبة للتفاعل مع المجتمع المحلي وأساسيات الكتابة الإعلامية لإعداد النشرة الإخبارية الأسبوعية للبلديات على الفيسبوك وصحافة الجوال.
--(بترا)
ج ب/ ف م/ف ق
20/02/2024 16:09:05

MENAFN20022024000117011021ID1107876534

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث