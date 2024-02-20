دورة تدريبية لقطاع الإدارة المحلية في مأدبا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 20 شباط (بترا)- نظمت بلدية مأدبا الكبرى بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، وبدعم من برنامج البلديات USAID، دورة تدريبية متقدمة في قطاع الإدارة المحلية بمشاركة 20 متدربا من بلديات المحافظة ومجلس المحافظة وهندسة البلديات.
وتهدف الدورة التي استمرت يومين، إلى تمكين العاملين في أقسام العلاقات العامة في البلديات وإذاعة بلدية مادبا، من صياغة الأخبار وتحريرها وإعداد النشرات الإخبارية المحلية.
وقال رئيس بلدية مادبا عارف الرواجيح، إن البلدية تحرص على تأهيل وتدريب كوادرها خصوصا في مجال الإعلام، لإبراز الأدوار التي تقوم بها وإدامة الإتصال والتواصل مع المواطنين ترسيخا للشفافية وحق المواطن والاطلاع على سير العمل البلدي.
وأضاف أن مثل هذه الدورات تمكن المتدربين من توظيف مواقع التواصل الاجتماعي لإبراز دور البلديات الخدمي والتنموي والاستثماري، وتعزيز التشاركية مع المواطن لتجويد الخدمات التي تقدمها البلدية.
واشتملت الدورة التي أشرف عليها مستشار الإعلام والإتصال في وزارة الإدارة المحلية محمد الملكاوي، ومدير إذاعة بلدية مادبا الكبرى حمزة أبو حشيش، أساسيات الكتابة الصحفية المتقدمة لوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والطرق المناسبة للتفاعل مع المجتمع المحلي وأساسيات الكتابة الإعلامية لإعداد النشرة الإخبارية الأسبوعية للبلديات على الفيسبوك وصحافة الجوال.
--(بترا)
ج ب/ ف م/ف ق
20/02/2024 16:09:05
MENAFN20022024000117011021ID1107876534
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