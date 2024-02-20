نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب الجامعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط -(بترا) أمين الرواشدة -صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية.

وأوضح المستشار والناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مهند الخطيب (لبترا)، أن الطلبة الموجودين حاليا على مقاعد الدراسة في الجامعات، وتقدموا بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024، سيطبق عليهم النظام والتعليمات القديمة بشكل كامل.

وأضاف أنه ستقوم مديرية البعثات في الوزارة خلال 48 ساعة، بإعلان النقاط المحتسبة للطلبة وفتح باب الإعتراضات الإلكترونية وتقديم الحالات الإنسانية، وسيكون هناك إعلان مفصل.

--(بترا)

أ ر/ ف م

20/02/2024 16:01:14