نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب الجامعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط -(بترا) أمين الرواشدة -صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية.
وأوضح المستشار والناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مهند الخطيب (لبترا)، أن الطلبة الموجودين حاليا على مقاعد الدراسة في الجامعات، وتقدموا بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024، سيطبق عليهم النظام والتعليمات القديمة بشكل كامل.
وأضاف أنه ستقوم مديرية البعثات في الوزارة خلال 48 ساعة، بإعلان النقاط المحتسبة للطلبة وفتح باب الإعتراضات الإلكترونية وتقديم الحالات الإنسانية، وسيكون هناك إعلان مفصل.
--(بترا)
أ ر/ ف م
20/02/2024 16:01:14
MENAFN20022024000117011021ID1107876533
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