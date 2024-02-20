هولندا: لا يمكن لإسرائيل ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- قال فريق هولندا القانوني أمام محكمة العدل الدولي، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الثانية من الاستماع لآراء الدول بشأن عواقب احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية "لا يمكن لإسرائيل أن تمارس السيادة على الأراضي الفلسطينية".

وأضاف الفريق أنه "لايمكن لسلطة الاحتلال أن تضم أراضي محتلة ولا يجوز لها ترحيل أو نقل جزء من السكان في الأراضي التي تحتلها، وإذا ما حدث ذلك فهو جريمة حرب، كما ينطبق الحق في تقرير المصير على الشعوب الواقعة تحت الاحتلال".

وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحصول على رأي استشاري من "العدل الدولية" حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاما.

--(بترا)

رصد/رس/م ف

20/02/2024 15:48:35