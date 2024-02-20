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وزير الأوقاف يفتتح مسجدا في مغير السرحان

2/20/2024 2:38:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 20 شباط (بترا)- هشام القاضي- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الثلاثاء، مسجد الحاجة المغفور لها بإذن الله أضحية بنت عبدالله المريط في منطقة مغير السرحان.
وقال الخلايلة خلال افتتاح المسجد، وبحضور محافظ المفرق سلمان النجاد، ورئيس جامعة جرش الأهلية الدكتور محمد الخلالية، ومدير قضاء السرحان نائل إبداح، ومدير أوقاف المفرق الدكتور محمد الحسبان، إننا احتفلنا هذا اليوم بافتتاح مسجد الحاجة أضحية في منطقة مغير السرحان الذي جاء بتبرع من أبنائها وإن من أعظم البّر للوالدين بعد موتهما هو الصدقة الجارية.
واعرب عن أمله بأن يكون هذا المسجد في هذه المنطقة فاتحة خير واشعاع نور ومنطلق للدعوة إلى الله عز وجل، وغرس القيم الإسلامية وتعليم القرآن الكريم وأحكامه لأبناء المنطقة، موعزا برفد المسجد بجهاز الأذان الموحد ليكون ضمن مساجد المنطقة في توحيد الأذان.
كما أعرب الخلايلة عن تقديره لأبناء الحاجة المرحومة على بناء هذا المسجد ليكون منارة في هذه المنطقة في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني.
من جهته، قال محسن السرحان أحد المتبرعين ببناء المسجد، إن "إنشاء المسجد جرى بالتعاون مع وزارة الأوقاف وعلى نفقتنا سواء بالتبرع بالأرض والبناء" مشيرا إلى أن فرش المسجد جاء بتبرع من الديوان الملكي العامر.
ولفت إلى أننا نتوجه مستقبلا لتوسعة مساحة المسجد البالغة حاليا 250 مترا مربعا، وبناء سكن للإمام ومصلى للنساء.
--(بترا)
ه ق/م ف/ف ق
20/02/2024 15:35:24

MENAFN20022024000117011021ID1107876531

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