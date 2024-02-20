حماس تطالب بتحقيق دولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الفلسطينيات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتحقيق دولي لمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقادتهم على "جرائمهم الوحشية" تجاه ما تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات.

وبحسب مصادر فلسطينية، قالت الحركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن البيان الصادر عن مجموعة من الخبراء الأمميين، الذي وثق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات على وجه التحديد في قطاع غزة والضفة الغربية، هو تأكيد ودليل إضافي على جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن ما ذكره البيان من صنوف وأشكال لانتهاكات تعرض لها الفلسطينيات من جيش الاحتلال كعمليات الإعدام، والاعتقال التعسفي، والضرب المبرح، والحرمان من الطعام والدواء أثناء الاعتقال، إضافة إلى التهديد بالاغتصاب والإهانات أثناء التحقيق، يستدعي فتح تحقيق دولي مع الجانب الإسرائيلي لمحاسبته وقادته على جرائمهم.

ودعت الحركة إلى اعتماد بيان الخبراء الأمميين كوثيقة إضافية ضمن ملف الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وقالت خبيرات أمميات مستقلات في بيان صحفي، إن نساء وفتيات فلسطينيات تعرضن للإعدام التعسفي غالبا مع أفراد أسرهن بمن فيهم الأطفال.

وأبدين صدمتهن بشأن تقارير عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء لنساء وأطفال فلسطينيين في أماكن يلتمسون فيها الأمان أو أثناء فرارهم، مشيرات إلى أن بعضهن كان يحملن قطعا من القماش الأبيض عندما قتلهم الجيش الإسرائيلي أو القوات التابعة له.

وأشارت الخبيرات وفق البيان إلى أن الكثيرات تعرضن لمعاملة غير إنسانية ومهينة والضرب المبرح وحرمن من الحصول على احتياجاتهن الضرورية.

--(بترا)

رص/رس/م ف/ف ق

20/02/2024 15:22:15

