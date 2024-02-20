حماس تطالب بتحقيق دولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الفلسطينيات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتحقيق دولي لمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقادتهم على "جرائمهم الوحشية" تجاه ما تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات.
وبحسب مصادر فلسطينية، قالت الحركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن البيان الصادر عن مجموعة من الخبراء الأمميين، الذي وثق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات على وجه التحديد في قطاع غزة والضفة الغربية، هو تأكيد ودليل إضافي على جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن ما ذكره البيان من صنوف وأشكال لانتهاكات تعرض لها الفلسطينيات من جيش الاحتلال كعمليات الإعدام، والاعتقال التعسفي، والضرب المبرح، والحرمان من الطعام والدواء أثناء الاعتقال، إضافة إلى التهديد بالاغتصاب والإهانات أثناء التحقيق، يستدعي فتح تحقيق دولي مع الجانب الإسرائيلي لمحاسبته وقادته على جرائمهم.
ودعت الحركة إلى اعتماد بيان الخبراء الأمميين كوثيقة إضافية ضمن ملف الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين.
وقالت خبيرات أمميات مستقلات في بيان صحفي، إن نساء وفتيات فلسطينيات تعرضن للإعدام التعسفي غالبا مع أفراد أسرهن بمن فيهم الأطفال.
وأبدين صدمتهن بشأن تقارير عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء لنساء وأطفال فلسطينيين في أماكن يلتمسون فيها الأمان أو أثناء فرارهم، مشيرات إلى أن بعضهن كان يحملن قطعا من القماش الأبيض عندما قتلهم الجيش الإسرائيلي أو القوات التابعة له.
وأشارت الخبيرات وفق البيان إلى أن الكثيرات تعرضن لمعاملة غير إنسانية ومهينة والضرب المبرح وحرمن من الحصول على احتياجاتهن الضرورية.
--(بترا)
رص/رس/م ف/ف ق
20/02/2024 15:22:15
MENAFN20022024000117011021ID1107876530
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.