السعودية:أفعال إسرائيل تشير إلى أنه لا نية لديها لتحقيق السلام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)-قال ممثل المملكة العربية السعودية، بمرافعته أمام محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء، بشأن العواقب القانونية للاحتلال، إن أفعال إسرائيل تشير إلى أنه لا نية لديها لتحقيق السلام، وأنها جعلت من المستحيل إقامة دولة فلسطينية بضمها مليوني دونم من الأراضي وبناء ما يزيد على 279 مستوطنة غير قانونية.

وأكد ممثل السعودية ضمن جلسات استماع الرأي الاستشارية بشأن تداعيات الاحتلال القانونية للأراضي الفلسطينية منذ 1967، أن قطاع غزة تحول إلى مكان للموت بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تشعر بأن لديها حصانة من القانون الدولي.

وأشار إلى أن عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وصل إلى 700 ألف، وأن إسرائيل زادت من وتيرة الاستيطان وتتغاضى عن هجمات المستوطنين، مشددًا على أن الرياض ترفض أي تبرير لقتل آلاف الأبرياء وتهجيرهم من غزة.

وأوضح أنه لا تبرير للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، حيث إن الاحتلال الإسرائيلي المستمر أدى لأبشع النتائج، مؤكدا أن مسؤولين كبار في إسرائيل يهددون علنا أهالي غزة بالقتل والإبادة منذ بداية الحرب الحالية.

--(بترا)

رصد/رس/م ف

20/02/2024 14:57:05