السعودية:أفعال إسرائيل تشير إلى أنه لا نية لديها لتحقيق السلام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)-قال ممثل المملكة العربية السعودية، بمرافعته أمام محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء، بشأن العواقب القانونية للاحتلال، إن أفعال إسرائيل تشير إلى أنه لا نية لديها لتحقيق السلام، وأنها جعلت من المستحيل إقامة دولة فلسطينية بضمها مليوني دونم من الأراضي وبناء ما يزيد على 279 مستوطنة غير قانونية.
وأكد ممثل السعودية ضمن جلسات استماع الرأي الاستشارية بشأن تداعيات الاحتلال القانونية للأراضي الفلسطينية منذ 1967، أن قطاع غزة تحول إلى مكان للموت بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تشعر بأن لديها حصانة من القانون الدولي.
وأشار إلى أن عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وصل إلى 700 ألف، وأن إسرائيل زادت من وتيرة الاستيطان وتتغاضى عن هجمات المستوطنين، مشددًا على أن الرياض ترفض أي تبرير لقتل آلاف الأبرياء وتهجيرهم من غزة.
وأوضح أنه لا تبرير للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، حيث إن الاحتلال الإسرائيلي المستمر أدى لأبشع النتائج، مؤكدا أن مسؤولين كبار في إسرائيل يهددون علنا أهالي غزة بالقتل والإبادة منذ بداية الحرب الحالية.
--(بترا)
رصد/رس/م ف
20/02/2024 14:57:05
MENAFN20022024000117011021ID1107876529
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