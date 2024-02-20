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مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية وجامعة اليرموك

2/20/2024 2:38:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- وقعت المحكمة الدستورية، وجامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي من خلال تبادل الخبرات العملية والعلمية ونشر المعرفة حول مجال العدالة الدستورية.
وأكد رئيس المحكمة محمد المحادين، اهتمام المحكمة بأن يدرك الشباب أهمية وجود رقابة دستورية مستقلة على التشريعات كضمانة لحماية الحقوق الأساسية للمواطن باعتبار أن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، وأن أحكامه ومبادئه تعبر عن وجدان الأمة وثوابتها.
وثمن اهتمام جامعة اليرموك بإقامة تعاون مع المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه يعكس الفهم العميق لأهمية التشاركية في عمل مؤسسات الدولة من أجل نشر الوعي بالمبادئ والحقوق الدستورية وتعزيز مفاهيم المواطنة والانتماء لدى أبناء الوطن.
وقال رئيس الجامعة الدكتور اسلام مساد، إن الجامعة ومن خلال إيمانها بالعمل التشاركي مع المؤسسات الوطنية، تفخر بأن تكون أولى الجامعات الأردنية التي توقع مذكرة تفاهم مع المحكمة الدستورية، شاكرا انفتاح المحكمة على المؤسسات الأكاديمية.
وبين أن الشراكة مع الموسسات الوطنية تأتي في إطار الخطط التنفيذية لجامعة اليرموك، مؤكدا أن نقل المعرفة العملية من خلال المحاكاة يضع الطالب على الطريق الصحيح.
وأعرب عن استعداد الجامعة للتعاون مع المحكمة الدستورية بكوادرها ومرافقها لتنظيم الفعاليات والنشاطات التي تخدم التعاون الثنائي.
ويأتي توقيع المذكرة ضمن برنامج بدأته المحكمة الدستورية لمد جسور التعاون مع الجامعات الوطنية، ضمن خطة لنشر الثقافة الدستورية والتعريف بدور المحكمة الدستورية ومهامها وطبيعة الاختصاص الذي تباشره، إضافة إلى تبادل الخبرات العملية والمعرفية وتنظيم الفعاليات الضرورية لذلك.
--(بترا)
ب ص/رق
20/02/2024 14:51:32

MENAFN20022024000117011021ID1107876528

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