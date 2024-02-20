مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية وجامعة اليرموك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- وقعت المحكمة الدستورية، وجامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي من خلال تبادل الخبرات العملية والعلمية ونشر المعرفة حول مجال العدالة الدستورية.
وأكد رئيس المحكمة محمد المحادين، اهتمام المحكمة بأن يدرك الشباب أهمية وجود رقابة دستورية مستقلة على التشريعات كضمانة لحماية الحقوق الأساسية للمواطن باعتبار أن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، وأن أحكامه ومبادئه تعبر عن وجدان الأمة وثوابتها.
وثمن اهتمام جامعة اليرموك بإقامة تعاون مع المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه يعكس الفهم العميق لأهمية التشاركية في عمل مؤسسات الدولة من أجل نشر الوعي بالمبادئ والحقوق الدستورية وتعزيز مفاهيم المواطنة والانتماء لدى أبناء الوطن.
وقال رئيس الجامعة الدكتور اسلام مساد، إن الجامعة ومن خلال إيمانها بالعمل التشاركي مع المؤسسات الوطنية، تفخر بأن تكون أولى الجامعات الأردنية التي توقع مذكرة تفاهم مع المحكمة الدستورية، شاكرا انفتاح المحكمة على المؤسسات الأكاديمية.
وبين أن الشراكة مع الموسسات الوطنية تأتي في إطار الخطط التنفيذية لجامعة اليرموك، مؤكدا أن نقل المعرفة العملية من خلال المحاكاة يضع الطالب على الطريق الصحيح.
وأعرب عن استعداد الجامعة للتعاون مع المحكمة الدستورية بكوادرها ومرافقها لتنظيم الفعاليات والنشاطات التي تخدم التعاون الثنائي.
ويأتي توقيع المذكرة ضمن برنامج بدأته المحكمة الدستورية لمد جسور التعاون مع الجامعات الوطنية، ضمن خطة لنشر الثقافة الدستورية والتعريف بدور المحكمة الدستورية ومهامها وطبيعة الاختصاص الذي تباشره، إضافة إلى تبادل الخبرات العملية والمعرفية وتنظيم الفعاليات الضرورية لذلك.
--(بترا)
ب ص/رق
20/02/2024 14:51:32
MENAFN20022024000117011021ID1107876528
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