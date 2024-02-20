الصحة العالمية تجلي 32 جريحا من مستشفى ناصر في خانيونس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها نجحت بإجلاء 32 جريحا، بينهم أطفال، بحالة حرجة من مستشفى ناصر بخانيونس في قطاع غزة، وسط استمرار الأعمال القتالية.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أكدت أن 15 طبيبا وممرضا على الأقل ما زالوا داخل المستشفى الذي حوّله الجيش الإسرائيلي لثكنة عسكرية.

وأعربت عن خشيتها على سلامة المرضى والعاملين في المجال الصحي، مؤكدة عدم توفر الكهرباء والمياه، وسط انتشار الأمراض من تراكم نفايات المستشفى والقمامة.

--(بترا)

رصد/م ح/رق

20/02/2024 14:51:12