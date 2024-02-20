الصحة العالمية تجلي 32 جريحا من مستشفى ناصر في خانيونس
التاريخ
2/20/2024 2:38:35 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها نجحت بإجلاء 32 جريحا، بينهم أطفال، بحالة حرجة من مستشفى ناصر بخانيونس في قطاع غزة، وسط استمرار الأعمال القتالية.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أكدت أن 15 طبيبا وممرضا على الأقل ما زالوا داخل المستشفى الذي حوّله الجيش الإسرائيلي لثكنة عسكرية.
وأعربت عن خشيتها على سلامة المرضى والعاملين في المجال الصحي، مؤكدة عدم توفر الكهرباء والمياه، وسط انتشار الأمراض من تراكم نفايات المستشفى والقمامة.
--(بترا)
رصد/م ح/رق
20/02/2024 14:51:12
MENAFN20022024000117011021ID1107876527
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