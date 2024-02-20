بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سيريلانكا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، مع سفيرة جمهورية سيريلانكا لدى المملكة، بيريانجيكا فجقوناسيكرا، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفرص الشراكة الجديدة.

وبحسب بيان للجمعية اليوم الثلاثاء؛ ناقش الطرفان سبل تعزيز التبادل الثقافي والتجاري والاستثماري، وتكثيف اللقاءات بين ممثلي القطاع الخاص في كلا البلدين.

وأشار الطباع خلال لقائه السفيرة، إلى أن التبادل التجاري منخفض مع سيريلانكا بسبب عدم وجود خط شحن مباشر، مرحّباً بانعقاد الدورة الثانية لمجلس الأعمال الأردني السيرلانكي في العاصمة عمان مطلع أيار المقبل.

بدورها، أكدت فجقوناسيكرا اتسام العلاقات الأردنية السريلانكية بالتطور على المستويين التجاري والاستثماري، وحرص بلادها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة، واستغلال بيئة الأعمال الآمنة والمستقرة.

وبينت وحود 27 مشروعاً استثمارياً سيريلانكياً في الأردن، كلها مصانع مختصة بالمحيكات والألبسة، تتوزع في سحاب والظليل و إربد.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2022 قرابة 47.2 مليون دولار أميركي، مقارنة مع نحو 60.6 مليون دولار في 2021.

--(بترا)

ع ن/ف ق

20/02/2024 14:43:29