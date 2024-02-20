بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سيريلانكا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، مع سفيرة جمهورية سيريلانكا لدى المملكة، بيريانجيكا فجقوناسيكرا، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفرص الشراكة الجديدة.
وبحسب بيان للجمعية اليوم الثلاثاء؛ ناقش الطرفان سبل تعزيز التبادل الثقافي والتجاري والاستثماري، وتكثيف اللقاءات بين ممثلي القطاع الخاص في كلا البلدين.
وأشار الطباع خلال لقائه السفيرة، إلى أن التبادل التجاري منخفض مع سيريلانكا بسبب عدم وجود خط شحن مباشر، مرحّباً بانعقاد الدورة الثانية لمجلس الأعمال الأردني السيرلانكي في العاصمة عمان مطلع أيار المقبل.
بدورها، أكدت فجقوناسيكرا اتسام العلاقات الأردنية السريلانكية بالتطور على المستويين التجاري والاستثماري، وحرص بلادها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة، واستغلال بيئة الأعمال الآمنة والمستقرة.
وبينت وحود 27 مشروعاً استثمارياً سيريلانكياً في الأردن، كلها مصانع مختصة بالمحيكات والألبسة، تتوزع في سحاب والظليل و إربد.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2022 قرابة 47.2 مليون دولار أميركي، مقارنة مع نحو 60.6 مليون دولار في 2021.
--(بترا)
ع ن/ف ق
20/02/2024 14:43:29
MENAFN20022024000117011021ID1107876525
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