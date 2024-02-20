جنوب إفريقيا تدعو لتفكيك المستوطنات الإسرائيلية وتنفيذ حل الدولتين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- دعا ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، إلى تفكيك كل المستوطنات الإسرائيلية، وتنفيذ حل الدولتين.

وبحسب قناة "إن بي أو 1" الهولندية، قال ممثل جنوب أفريقيا في كلمته، خلال جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن بلاده لا يمكنها تجاهل نظام الفصل العنصري الحالي، الذي ينفذ ويطبق منذ وقت طويل مشيرًا إلى أن"الاحتلال للأراضي الفلسطينية استمر 65 عاما".

وأضاف أن"الأمم المتحدة لفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بمثابة انتهاك عميق للقانون الدولي ومئات القرارات الأممية"، مبينا أن هناك نية متعمدة في تصفية عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وتابع "هناك 33 ألفًا استشهدوا في الأشهر الماضية فقط، متى يمكن مساءلة إسرائيل حول هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي؟!"، مؤكدا أن "إسرائيل تنتهك القانون الدولي بعنفها ووحشيتها وهجماتها على القطاع".

وأشار إلى أن"القضية الفلسطينية مهمة لجنوب إفريقيا، فهي تذكرنا بالمعاناة ضد نظام الفصل العنصري والقمع والذل، لقد مررنا بهذا من قبل ونتذكر في عام 1998 التجربة المأساوية في تاريخنا والتي مكنتنا من المساهمة في حماية القانون الدولي".

وأكد أن السلطات الإسرائيلية أصبحت أكثر عنفا وعدوانية، مستشهدًا بالمستوطنات والمستعمرات التي تبنى في الضفة الغربية وعلى الأراضي الفلسطينية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وافتتحت المحكمة أمس الاثنين الجلسات بالاستماع إلى مرافعة دولة فلسطين، ومن المقرر أن تستمر 6 أيام بين 19 و26 شباط الحالي، تستمع خلالها إلى إحاطات من 52 دولة إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم، لإحاطات من 11 دولة، هي جنوب إفريقيا والسعودية والجزائر وبنجلاديش وبلجيكا وهولندا وبليز وكندا والبرازيل وبوليفيا وتشيلي.

--(بترا)

رصد/أغ/م ف/ف ق

20/02/2024 14:41:46

