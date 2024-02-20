الجامعة العربية تؤكد رفضها للتهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 20 شباط (بترا)- أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، رفض الجامعة للتهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة فرح التي لجأ إليها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني.

وقال أبو الغيط خلال الاحتفال باليوم العربي للاستدامة اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة، إن حجم الدمار والخسائر المتعمدة ستظل آثارها قائمة لعقود قادمة، مشيرا إلى الظروف المؤسفة والمؤلمة التي يمر بها الشعب الفلسطيني على يد القوة القائمة بالاحتلال التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد أهمية الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى اعتماد خطة التنمية المستدامة عام 2015 بإطلاق عدد من المبادرات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة والمنظمات العاملة فيها، وكان آخرها الرؤية العربية 2045 التي تهدف إلى تحقيق السلام والعدالة والتنمية.

--(بترا)

ن ا/م ف/ف ق

20/02/2024 14:28:53