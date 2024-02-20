الجامعة العربية تؤكد رفضها للتهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 20 شباط (بترا)- أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، رفض الجامعة للتهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة فرح التي لجأ إليها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني.
وقال أبو الغيط خلال الاحتفال باليوم العربي للاستدامة اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة، إن حجم الدمار والخسائر المتعمدة ستظل آثارها قائمة لعقود قادمة، مشيرا إلى الظروف المؤسفة والمؤلمة التي يمر بها الشعب الفلسطيني على يد القوة القائمة بالاحتلال التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد أهمية الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى اعتماد خطة التنمية المستدامة عام 2015 بإطلاق عدد من المبادرات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة والمنظمات العاملة فيها، وكان آخرها الرؤية العربية 2045 التي تهدف إلى تحقيق السلام والعدالة والتنمية.
--(بترا)
ن ا/م ف/ف ق
20/02/2024 14:28:53
MENAFN20022024000117011021ID1107876523
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