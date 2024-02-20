الأردني حلمي مدربا لفريق الحد البحريني

الأردني حلمي مدربا لفريق الحد البحريني
التاريخ
2/20/2024 2:38:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- وقع المدرب الأردني إبراهيم حلمي، على كشوفات فريق نادي الحد البحريني، للإشراف على تدريب فريقه لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة من الدوري.
وأعلن النادي البحريني على موقعه الرسمي، التعاقد مع حلمي، استعدادا للمرحلة المقبلة من المنافسات.
وسبق لحلمي وأن اشرف على تدريب عدة فرق محلية مثل السلط والبقعة ومعان، قبل أن يخرج في تجربة التدريب في البحرين.
--(بترا)
خ خ/رق
20/02/2024 14:17:33
MENAFN20022024000117011021ID1107876522
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