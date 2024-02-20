الأردني حلمي مدربا لفريق الحد البحريني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- وقع المدرب الأردني إبراهيم حلمي، على كشوفات فريق نادي الحد البحريني، للإشراف على تدريب فريقه لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة من الدوري.

وأعلن النادي البحريني على موقعه الرسمي، التعاقد مع حلمي، استعدادا للمرحلة المقبلة من المنافسات.

وسبق لحلمي وأن اشرف على تدريب عدة فرق محلية مثل السلط والبقعة ومعان، قبل أن يخرج في تجربة التدريب في البحرين.

--(بترا)

خ خ/رق

20/02/2024 14:17:33