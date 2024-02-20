المبيضين: المعرفة حق للمواطنين ويجب على الإعلام أن يقدم خطابا يسهم في الإجابة على تساؤلات الجمهور

MENAFN - Jordan News Agency)

الرياض 20 شباط (بترا)- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، إن المعرفة حق مقدس للمواطنين، ويجب على الإعلام أن يقدم خطابًا إعلاميًا واضحًا يسهم في الإجابة السريعة على تساؤلات الجمهور.

وبين المبيضين خلال كلمة له في جلسة ضمن المنتدى السعودي للإعلام بعنوان "الإعلام العربي في مواجهة التحولات .. رؤى وزارية لمعالم مستقبلية" اليوم الثلاثاء، أن التدفق السريع للمعلومات يسهم في عدم ترك المجال فارغًا لانتشار الإشاعات والأخبار غير الصحيحة، ويؤسس لحالة من الاستقرار الوطني للمجتمعات.

ولفت إلى أن هناك حالة جفاء بين المؤسسات الإعلامية والمجتمعات المحلية في العديد من الدول، داعيًا إلى ضرورة العودة للمجتمعات المحلية بشكل أكبر "حتى نكون أكثر قربا منها ومن تفاصيلها وننقل رسائلها بدقة ومهنية وموضوعية".

وأشار إلى حالة الاستسهال الرقمي التي تعاني منها العديد من الدول عالميًا، من خلال إصدار التقارير والرسائل الإعلامية عن مجتمعاتها المحلية، ما زاد من فجوة الثقة بين المواطنين والإعلام، مؤكدا أهمية أن يستمع المسؤول للنقد وتطوير حالة من الاستجابة السريعة لتساؤلات المواطنين.

وقال في هذا الصدد إن الأردن أنشأ منصة "حقك تعرف" المعنية بالرد على الإشاعات والأخبار غير الصحيحة، إضافة إلى إصدار التشريعات المعنية بالتحول الرقمي والحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات وعدم انتهاكها كقانون الجرائم الإلكترونية.

وحول التحديات الأخلاقية للتحول الرقمي، أوضح المبيضين أن العاملين في مجال الإعلام يدركون أهمية التحول الرقمي في إنتاج المواد الإعلامية، مع مراعاة طريقة إنتاج ومضمون وشكل هذا المحتوى والضوابط التي تحكمه، مؤكدًا ضرورة الاحتكام إلى القواعد المهنية الدقيقة في إنتاج المحتوى، كالدقة في طرح الخبر واللغة المستخدمة، والبناء السليم والمقدمة والأسئلة التي تثار.

وأكد أهمية وجود مرجعيات أخلاقية تتناسب مع طبيعة المجتمعات التي ينتج عنها المحتوى، دون الإمعان بالخصوصيات الكبيرة التي تحدث حالة من الانغلاق على المجتمعات، وتسهم في عدم إيصال صورتها وجهودها، مع مراعاة التوازن بين الدقة والسرعة، حتى تصل الرسالة إلى المجتمعات الخارجية والجهات المستهدفة بالوقت المناسب.

كما تحدث خلال جلسة "الإعلام العربي في مواجهة التحولات .. رؤى وزارية لمعالم مستقبلية"، وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان النعيمي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في ليبيا وليد اللافي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كرم جبر.

يشار إلى أن المنتدى السعودي للإعلام بدأ فعالياته اليوم ويستمر الى يوم غد الأربعاء، ويشارك فيه وزراء إعلام واتصال من دول عربية، وما يزيد على ألفي إعلامي ومشارك من 30 دولة.

ويناقش المنتدى موضوعات عدة أبرزها، مستقبل الصحافة الورقية، والإعلام بين الماضي والحاضر، ومستقبل الإعلانات في العالم الرقمي، والإعلام في الأزمات، والتصدي لخطاب الكراهية في وسائل الإعلام، وغزة في الإعلام .. بين التضليل والتحيّز.

--(بترا)

هـ أ /م ف/ف ق

20/02/2024 14:14:09