اللجنة الملكية لشؤون القدس: حكومة الاحتلال المتطرفة تتبع استراتيجية التضليل الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- صالح الخوالدة- أمام الصمود الفلسطيني المدافع عن حقوقه التاريخية والشرعية الوجودية، تتبع حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية المتطرفة استراتيجية التضليل الدولي التي يمكن تسميتها (بالهروب إلى التصعيد).

وقال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كعنان، إن هذه السياسة الصهيونية تزايدت بعد العدوان الإسرائيلي على غزة وجميع المدن الفلسطينية بالتزامن مع معركة "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول الماضي، والتي شكلت مرحلة حاسمة في إنعاش الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وتطهير عرقي وحشي.

وأكد لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، أن الرد الإسرائيلي يأتي على تغطيته للفشل الواضح في التسويق لأهداف عدوانه على غزة والمساعي الحثيثة للحكومة اليمينية برئاسة نتنياهو، نحو إطالة عمرها وإشغال الرأي العام المتذمر من سلوكيات رئيسها وساستها بمن فيهم وزراء الأحزاب الدينية المتطرفة، بمحاولة اللجوء لسياسة الهروب نحو اتجاهين: "الاتجاه الأول" القضاء على الموقف الدولي الناتج عن التذمر من اسرائيل والمطالب بالسلام وحل الدولتين وذلك باعلان الحكومة الاسرائيلية تقديم صيغة قرار للكنيست جوهره عدم السماح باقامة دولة فلسطينية.

أما "الاتجاه الثاني" فهو اعلان حكومة الاحتلال التضييق على المصليين والمعتكفين في المسجد الأقصى في شهر رمضان المقبل، ضمن الموافقة على خطة بن غفير، القائمة على تحديد أعمار من يسمح لهم بالدخول للمسجد الأقصى، وحظر دخول المصلين من الضفة الغربية.

وأشار كنعان الى أن اللجنة تؤكد للرأي العام الدولي أن التصعيد الاسرائيلي والخطوات التي يتخذها أخيرا، يستهدف دون شك فلسطين المحتلة كلها بما فيها مدينة القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية.

وبنفس السياق التصعيدي التهويدي تطلق الحكومة الاسرائيلية يد المستوطنين بل تقدم لهم الحماية بالاعتداء على أهلنا في فلسطين بما في ذلك إطلاق المشاريع الاستيطانية وجرف الأراضي واخلاء الأحياء في مدينة القدس.

وتؤكد اللجنة أن السياسة العنصرية الاسرائيلية باتت واضحة للعالم أنها تضرب بعرض الحائط الشرعية الدولية وقراراتها بما فيها قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بضرورة اتخاذ إسرائيل التدابير اللازمة لمنع جنودها من ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وجميعها تستلزم ارادة دولية عملية لوقفها ومنع جرائمها فهي ممارسات تفضي إلى حكم بالإعدام على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتزيد القناعة بأن السابع من اكتوبر ستكون ظاهرة نضالية ودفاعية ستتكرر إذا استمرت إسرائيل باحتلالها وغطرستها وجرائمها على الأقصى وكل الأراضي المحتلة.

وتؤكد اللجنة أن الأردن سيبقى شعبا وقيادة صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني، الدرع الحامي لأهلنا ومقدساتنا، وقد أوضح جلالته وبشجاعة واحترام وثقة دولية بحكمته في لقاءاته واجتماعاته الدولية بضرورة إنهاء الاحتلال ووقف ممارساته، مطالبا جلالته العالم القيام بواجبه في الضغط على إسرائيل، والعمل الأممي الفوري نحو دعم المنظمات الإنسانية العاملة في فلسطين والقدس.

--(بترا)

ص خ/ أ أ/ف ق

20/02/2024 14:11:13