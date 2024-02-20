يوم طبي مجاني في بلدية رابية الكورة
التاريخ
2/20/2024 2:38:33 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 20 شباط (بترا)- تنظم كلية الطب في جامعة اليرموك بالتعاون مع بلدية رابية الكورة غربي إربد، غدا الأربعاء، يوما طبيا مجانيا للمواطنين في مبنى البلدية.
ويشمل اليوم الطبي الذي يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، على اختصاصات في طب الأسرة والأطفال، وإجراء فحوصات لقراءات الضغط والسكري، وتقييم التطور و النمو للأطفال، إضافة إلى تقديم التوعية و المشورة الطبية المجانية للمجتمع المحلي.
-- (بترا)
أ غ/م ف/ف ق
20/02/2024 14:02:41
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