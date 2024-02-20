Tuesday, 20 February 2024 11:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يوم طبي مجاني في بلدية رابية الكورة

2/20/2024 2:38:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 20 شباط (بترا)- تنظم كلية الطب في جامعة اليرموك بالتعاون مع بلدية رابية الكورة غربي إربد، غدا الأربعاء، يوما طبيا مجانيا للمواطنين في مبنى البلدية.
ويشمل اليوم الطبي الذي يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، على اختصاصات في طب الأسرة والأطفال، وإجراء فحوصات لقراءات الضغط والسكري، وتقييم التطور و النمو للأطفال، إضافة إلى تقديم التوعية و المشورة الطبية المجانية للمجتمع المحلي.
-- (بترا)
أ غ/م ف/ف ق
20/02/2024 14:02:41

MENAFN20022024000117011021ID1107876519

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث