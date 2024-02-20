يوم طبي مجاني في بلدية رابية الكورة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 20 شباط (بترا)- تنظم كلية الطب في جامعة اليرموك بالتعاون مع بلدية رابية الكورة غربي إربد، غدا الأربعاء، يوما طبيا مجانيا للمواطنين في مبنى البلدية.

ويشمل اليوم الطبي الذي يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، على اختصاصات في طب الأسرة والأطفال، وإجراء فحوصات لقراءات الضغط والسكري، وتقييم التطور و النمو للأطفال، إضافة إلى تقديم التوعية و المشورة الطبية المجانية للمجتمع المحلي.

-- (بترا)

أ غ/م ف/ف ق

20/02/2024 14:02:41

