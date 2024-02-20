103 شهداء و142 إصابة في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

103 شهداء و142 إصابة في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
التاريخ
2/20/2024 2:38:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 20 شباط (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 103 شهداء و142 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة، وفق مصادر فلسطينية، إلى ارتفاع عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 29195 شهيدا و69170 إصابة منذ 7 تشرين الأول الماضي.
ولفتت إلى أن عدد من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
--(بترا)
رصد/اش/م ف/ف ق
20/02/2024 14:02:02
MENAFN20022024000117011021ID1107876518
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