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103 شهداء و142 إصابة في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2/20/2024 2:38:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 20 شباط (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 103 شهداء و142 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة، وفق مصادر فلسطينية، إلى ارتفاع عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 29195 شهيدا و69170 إصابة منذ 7 تشرين الأول الماضي.
ولفتت إلى أن عدد من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
--(بترا)
رصد/اش/م ف/ف ق
20/02/2024 14:02:02

MENAFN20022024000117011021ID1107876518

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