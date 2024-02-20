المجلس التمريضي يسهم في تعزيز صحة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- قال أمين عام المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة، إن المجلس يساهم بتعزيز وتنمية الخدمات التمريضية بما يحقق حمايـة أفراد المجتمع والارتقاء بصحتهم عن طريق تطوير المهنة وتطويرها علميا وعمليا، وتعزيز صحة المرضى وتحسن جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وأكد في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، بمناسبة مرور 25 عاما على تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، أن جلالته أولى القطاع الصحي وتنمية قدرات العاملين في القطاعات الصحية اهتماما بارزا، انعكست على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الأردن شهد خلال الـ25 عاما الماضية إنجازات كبيرة ارتفعت فيها عدد الخدمات العلاجية بمشاركة الممرضين الأردنيين واسهموا بشكل فعال في تعزيز صحة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية ورفع مستوى القطاع الطبي وتطويره ليكون على مستوى عالمي.

يذكر أن المجلس أنشئ عام 2002 بإرادة ملكية سامية وترأسه سمو الأميرة منى الحسين، لتطوير وتنظيم مهنة التمريض والقبالة على المستوى الوطني، وصدر القانون الدائم للمجلس رقم (53) عام 2006 وهو مؤسسة حكومية مستقلة، ويضم 15 عضوا من قيادات القطاعات الصحية المختلفة ومن ممثلين من المجتمع المحلي.

وبدأت المسيرة بإطلاق استراتيجية وطنية للتمريض وتطوير منظومة التشريعات التنظيمية لتطوير ورفع مستوى مهنة التمريض والقبالة في الأردن، حيث صدر العديد من الأنظمة والتعليمات الناظمة للمهنة، على سبيل المثال نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 85 لسنة 2016 ونظام ترخيص مهنة التمريض والقبالة رقم 36 لسنة 2019 ونظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018 ونظام رقم 38 لسنة 2023 نظام معدل لنظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة و تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم (1) لسنة 2021.

وبين النوافلة، أن المجلس حقق برئاسة سموها العديد من الإنجازات والتقدم في تنمية الخدمات التمريضية في المملكة، حيث كان للمجلس التمريضي الأُرْدُنّيّ إضاءات ومساهمات في تطور مهنة التمريض، منها عقد امتحان المزاولة لمهنة التمريض والقبالة من اجل ضمان كفاءة الخريجين، حيث عقد 20 امتحانا للتمريض القانوني منذ صدور النظام عام 2019، و13 امتحانات للقبالة القانونية وبلغ عدد المجتازين للامتحان 7747 ممرضا وممرضة، والمجتازين لامتحان قبالة القانونية 1985، وفي مجال الاختصاص يمنح المجلس الاختصاص للممرضين والقابلات بمستويين المختص والمختص المتقدم، وكذلك التصنيف الفني وعقد العديد من الورشات والبرامج والمحاضرات المتخصصة في مختلف الجوانب التي تخص المهنة.

وتابع، أن المجلس قام بتأسيس مركز المحاكاة السريري بهدف توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز وبناء القدرات الفنية والتدريبية وتطوير الممارسة العملية للعاملين في جميع المهن الصحية، على المستويين الوطني والإقليمي من خلال البرامج المعتمدة على المحاكاة السريرية والتعلم النشط، إضافة إلى توظيف تكنولوجيا المحاكاة التي تعزز الواقعية في التدريب ضمن بيئة فاعلة وآمنة، حيث تم اعتماد المركز من جمعية قلب الأميركية (AHA) لعقد دورات تخصصية.

وفي مجال البحث العلمي، اصدر المجلس العديد من أولويات البحث العلمي، كان اخرها أولويات البحث العلمي في التمريض لعام 2022-2025، ولغايات تعزيز التطوير المهني المستمر شكل المجلس لجنة وطنية للاعتماد لغايات اعتماد الأنشطة لتهيئة الكوادر التمريضية لتجديد تراخيص مزاولة مهنة التمريض.

وأكد النوافلة، أهمية المجلس التمريضي الأردني كبيت للخبرة في تطوير التشريعات التمريضية واستقطب العديد من دول المنطقة للاستفادة من التجربة الاردنية في تطوير مهنة التمريض، حيث وقع المجلس العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من المؤسسات الصحية المحلية والإقليمية في هذا الخصوص، وقام بتنفيذ مجموعة من المبادرات الهامة، بما في ذلك تدريب الكوادر التمريضية في العراق وفلسطين من خلال التعاون مع منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من خلال توسيع عمليات التدريب إقليميا لتشمل كوادر تمريضية وقبالة من سوريا ولبنان، بالإضافة إلى الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي مجال الصحة النفسية، اشار النوافلة الى أن المجلس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية منذ عام 2008، عمل على بناء القدرات العاملين في مجال الصحة النفيسة.

وأوضح النوافلة، أن المجلس يعمل على تعزيز التواصل والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الاهتمام المشترك من خلال توسيع شبكة علاقاته الدولية ومؤسسات عالمية مثل المجلس التمريضي الدولي، حيث يعمل المجلس على تعزيز الشراكة مع دول أخرى، من خلال مذكرة التفاهم مع نقابة التمريض الرومانية والتي تهدف إلى تعزيز التدريب والتطوير المهني للكوادر الطبية والتمريضية في مجالات الطوارئ والبحث العلمي.

وفي عام 2023 تم تنفذ البرنامج التدريبي الأول في مجال الإسعاف والطوارئ والإخلاء في المستشفى الرئيسي بمدينة تورغومورش الرومانية لمجموعتين من الممرضين والأطباء من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية لمدة شهر لكل مجموعة، حيث يعد هذا التعاون الدولي مثالا على التبادل المعرفي والخبرات في مجال التمريض مع تركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الصحة والرفاهية.

وأضاف، أن المجلس يعمل على تطوير المهنة في كردستان العراق، حيث وقع مذكرة تفاهم لنقل التجربة الأردنية إلى كردستان من أجل تحسين مستوى الرعاية الصحية والتمريض في المنطقة وتأسيس المجلس التمريضي الكردستاني على غرار التجربة الأردنية.

--(بترا)

ع د/أ أ/ف ق

20/02/2024 14:00:54