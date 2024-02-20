المجلس التمريضي يسهم في تعزيز صحة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية

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- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- قال أمين عام المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة، إن المجلس يساهم بتعزيز وتنمية الخدمات التمريضية بما يحقق حمايـة أفراد المجتمع والارتقاء بصحتهم عن طريق تطوير المهنة وتطويرها علميا وعمليا، وتعزيز صحة المرضى وتحسن جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.
وأكد في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، بمناسبة مرور 25 عاما على تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، أن جلالته أولى القطاع الصحي وتنمية قدرات العاملين في القطاعات الصحية اهتماما بارزا، انعكست على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الأردن شهد خلال الـ25 عاما الماضية إنجازات كبيرة ارتفعت فيها عدد الخدمات العلاجية بمشاركة الممرضين الأردنيين واسهموا بشكل فعال في تعزيز صحة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية ورفع مستوى القطاع الطبي وتطويره ليكون على مستوى عالمي.
يذكر أن المجلس أنشئ عام 2002 بإرادة ملكية سامية وترأسه سمو الأميرة منى الحسين، لتطوير وتنظيم مهنة التمريض والقبالة على المستوى الوطني، وصدر القانون الدائم للمجلس رقم (53) عام 2006 وهو مؤسسة حكومية مستقلة، ويضم 15 عضوا من قيادات القطاعات الصحية المختلفة ومن ممثلين من المجتمع المحلي.
وبدأت المسيرة بإطلاق استراتيجية وطنية للتمريض وتطوير منظومة التشريعات التنظيمية لتطوير ورفع مستوى مهنة التمريض والقبالة في الأردن، حيث صدر العديد من الأنظمة والتعليمات الناظمة للمهنة، على سبيل المثال نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 85 لسنة 2016 ونظام ترخيص مهنة التمريض والقبالة رقم 36 لسنة 2019 ونظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018 ونظام رقم 38 لسنة 2023 نظام معدل لنظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة و تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم (1) لسنة 2021.
وبين النوافلة، أن المجلس حقق برئاسة سموها العديد من الإنجازات والتقدم في تنمية الخدمات التمريضية في المملكة، حيث كان للمجلس التمريضي الأُرْدُنّيّ إضاءات ومساهمات في تطور مهنة التمريض، منها عقد امتحان المزاولة لمهنة التمريض والقبالة من اجل ضمان كفاءة الخريجين، حيث عقد 20 امتحانا للتمريض القانوني منذ صدور النظام عام 2019، و13 امتحانات للقبالة القانونية وبلغ عدد المجتازين للامتحان 7747 ممرضا وممرضة، والمجتازين لامتحان قبالة القانونية 1985، وفي مجال الاختصاص يمنح المجلس الاختصاص للممرضين والقابلات بمستويين المختص والمختص المتقدم، وكذلك التصنيف الفني وعقد العديد من الورشات والبرامج والمحاضرات المتخصصة في مختلف الجوانب التي تخص المهنة.
وتابع، أن المجلس قام بتأسيس مركز المحاكاة السريري بهدف توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز وبناء القدرات الفنية والتدريبية وتطوير الممارسة العملية للعاملين في جميع المهن الصحية، على المستويين الوطني والإقليمي من خلال البرامج المعتمدة على المحاكاة السريرية والتعلم النشط، إضافة إلى توظيف تكنولوجيا المحاكاة التي تعزز الواقعية في التدريب ضمن بيئة فاعلة وآمنة، حيث تم اعتماد المركز من جمعية قلب الأميركية (AHA) لعقد دورات تخصصية.
وفي مجال البحث العلمي، اصدر المجلس العديد من أولويات البحث العلمي، كان اخرها أولويات البحث العلمي في التمريض لعام 2022-2025، ولغايات تعزيز التطوير المهني المستمر شكل المجلس لجنة وطنية للاعتماد لغايات اعتماد الأنشطة لتهيئة الكوادر التمريضية لتجديد تراخيص مزاولة مهنة التمريض.
وأكد النوافلة، أهمية المجلس التمريضي الأردني كبيت للخبرة في تطوير التشريعات التمريضية واستقطب العديد من دول المنطقة للاستفادة من التجربة الاردنية في تطوير مهنة التمريض، حيث وقع المجلس العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من المؤسسات الصحية المحلية والإقليمية في هذا الخصوص، وقام بتنفيذ مجموعة من المبادرات الهامة، بما في ذلك تدريب الكوادر التمريضية في العراق وفلسطين من خلال التعاون مع منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من خلال توسيع عمليات التدريب إقليميا لتشمل كوادر تمريضية وقبالة من سوريا ولبنان، بالإضافة إلى الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي مجال الصحة النفسية، اشار النوافلة الى أن المجلس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية منذ عام 2008، عمل على بناء القدرات العاملين في مجال الصحة النفيسة.
وأوضح النوافلة، أن المجلس يعمل على تعزيز التواصل والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الاهتمام المشترك من خلال توسيع شبكة علاقاته الدولية ومؤسسات عالمية مثل المجلس التمريضي الدولي، حيث يعمل المجلس على تعزيز الشراكة مع دول أخرى، من خلال مذكرة التفاهم مع نقابة التمريض الرومانية والتي تهدف إلى تعزيز التدريب والتطوير المهني للكوادر الطبية والتمريضية في مجالات الطوارئ والبحث العلمي.
وفي عام 2023 تم تنفذ البرنامج التدريبي الأول في مجال الإسعاف والطوارئ والإخلاء في المستشفى الرئيسي بمدينة تورغومورش الرومانية لمجموعتين من الممرضين والأطباء من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية لمدة شهر لكل مجموعة، حيث يعد هذا التعاون الدولي مثالا على التبادل المعرفي والخبرات في مجال التمريض مع تركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الصحة والرفاهية.
وأضاف، أن المجلس يعمل على تطوير المهنة في كردستان العراق، حيث وقع مذكرة تفاهم لنقل التجربة الأردنية إلى كردستان من أجل تحسين مستوى الرعاية الصحية والتمريض في المنطقة وتأسيس المجلس التمريضي الكردستاني على غرار التجربة الأردنية.
--(بترا)
ع د/أ أ/ف ق
20/02/2024 14:00:54
MENAFN20022024000117011021ID1107876517
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