بورصة عمان تغلق تداولاتها على 3.3 مليون دينار
التاريخ
2/20/2024 2:38:31 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، على تداول نحو 3.2 مليون سهم، موزعة على 2827 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.3 مليون دينار، وانخفض مؤشر البورصة عند النقطة 2452، بنسبة 0.24 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجِلسة السابقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 29 شركة أظهرت انخفاضًا في أسعار أسهمها، في حين ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.
--(بترا)
ح خ/م ف
20/02/2024 13:47:47
MENAFN20022024000117011021ID1107876516
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