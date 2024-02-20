بورصة عمان تغلق تداولاتها على 3.3 مليون دينار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، على تداول نحو 3.2 مليون سهم، موزعة على 2827 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.3 مليون دينار، وانخفض مؤشر البورصة عند النقطة 2452، بنسبة 0.24 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجِلسة السابقة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 29 شركة أظهرت انخفاضًا في أسعار أسهمها، في حين ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.

--(بترا)

ح خ/م ف

20/02/2024 13:47:47