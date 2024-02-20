الأميرة سمية تلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا) - التقت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيسة الجمعية العلمية الملكية، أمس الاثنين، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وعددا من كبار ضباط القوات المسلحة، خلال زيارتهم للجمعية الملكية وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

وأعربت سموها، خلال اللقاء الذي حضره نواب رئيس الجمعية ورئيس وعمداء كليات الجامعة، عن فخرها واعتزازها بالقوات المسلحة، جنود الوطن المخلصين، تحت راية القائد الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدة بدورهم في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن والذود عن حدوده.

وأكدت سموها أهمية دور القوات المسلحة في التخفيف من أثر الكوارث الطبيعية وتبعاتها، مثمنة ما قامت به من دور في تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر.

كما قدرت عاليا ما قامت به القوات المسلحة بتوجيهات ملكية، على الصعيد الإنساني في بناء المستشفيات الميدانية في فلسطين وقطاع غزة للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء وتعزيز صمودهم.

من جهته، أكد اللواء الركن الحنيطي، أهمية مواكبة التطور التكنولوجي في مجالات الأمن السيبراني لحماية الأفراد والأعمال والمعلومات والبنى التحتية واستخدام الطائرات المسيرة في منظومة عمل القوات المسلحة.

وأشار إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول حيوية للعمليات اليومية في قطاع الدفاع والبيانات الضخمة وتحليل وحماية البيانات والأمن السيبراني وتطوير جميع التقنيات والنظريات والتطبيقات لمحاكاة الذكاء البشري عن طريق الآلات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر.

وشدد الحنيطي على الاهتمام في مجالات البحث والتطوير المستهدفة بما يعزز من قدرة الأردن على مواجهة التحديات المختلفة، مشيرا إلى أهمية دور الجمعية في مجالات التدريب والتعليم وتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية من خلال زيادة الوعي بأهمية البحث العلمي التطبيقي والعمل على توطين التكنولوجيا وتوظيفها في نواحي الحياة المختلفة بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في مختلف مجالات البحث العلمي.

وخلال الزيارة، تم عرض مشاريع بحثية وتطبيقية من داخل الجامعة ذات علاقة بالمتطلبات الدفاعية والمشاريع المرتبطة بالصناعات الدفاعية في الأردن، التي غطت مجالات الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي واستخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة الصور الرقمية وتطبيقاتها في المجالات الدفاعية والأمن السيبراني في مجالات التشفير وأنظمة الطائرات المسيرة، كما غطت المشاريع مجالات البحث المشتركة ما بين القوات المسلحة وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

وعرض عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة أحد المشاريع التطبيقية في مجال الاتصالات الضوئية الذي تم تصميمه في الجامعة.

-- (بترا)

ل م/أ أ/ب ط

20/02/2024 13:18:37