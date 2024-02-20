مواقف أردنية جزائرية متطابقة دفاعاً عن الحق الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا) - أجرى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الثلاثاء، مباحثات رسمية مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري رئيس برلمان اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إبراهيم بوغالي، أكدا خلالها متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين الأردن والجزائر بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخيه الرئيس عبد المجيد تبون.

وشدد الصفدي وبوغالي، على أن مواقف جلالة الملك الرافضة للعدوان على قطاع غزة والداعمة للحق الفلسطيني قد أسهمت في توضيح الحقائق أمام الرأي العام الدولي، مثلما أكدا ثبات موقف كلا البلدين بضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، والدفع بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسها حق إقامة الدولة المستقلة، وأهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على هوية المدينة المقدسة.

كما أكدا أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية العربية والدولية، خدمة لصالح الشعبين الشقيقين وقضايا أمتينا العربية والإسلامية، وذلك بحضور أعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب وأعضاء في المجلس الشعبي الوطني الجزائري.

وفي تصريحات صحفية عقب المباحثات ثمن الصفدي، مواقف الجزائر الداعمة للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيراً إلى أن الموقفين الأردني والجزائري متطابقان في الدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد أهمية العمل على تعزيز التعاون البرلماني وتفعيل عمل لجان الأخوة البرلمانية المشتركة، والبناء على العلاقات الاستراتيجية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخوه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بما يعود بالنفع على صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، قال بوغالي، إننا نثمن عالياً جهود جلالة الملك، لوقف العدوان على أشقائنا الفلسطينيين ومجابهة سياسية التهجير والدفع نحو الوصول إلى حل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكداً أن بلاده لن تنسى مواقف الأردن الداعمة للكفاح الجزائري أثناء الثورة والنضال ضد المستعمر.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والبناء على لقاءات فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، وجلالة الملك عبد الله الثاني، فأمام كلا البلدين آفاق تعاون واسعة في مجالات تعزيز الاستثمار والتبادل التعليمي والزراعة والسياحة والصحة.

وحضر المباحثات أعضاء المجلس الشعبي الجزائري وهم، نائب رئيس المجلس مولود حبناسي، والنواب عبد القادر عزيز، والطاهر بن علي، وساسي حريزي، وعائشة بن تركي، والوردي براجي، ومستشار رئيس البرلمان عبد المالك قرين، ومدير العلاقات الدولية والتعاون البرلماني محفوظي شاكر عبد الرزاق.

وعن جانب مجلس النواب حضرها، النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، ومساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الجزائرية النائب مروة الصعوب، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية خلدون حينا، وعضوا لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الجزائرية النائب مجحم الصقور والنائب محمد الهلالات.

-- (بترا)

م خ/أ م/ب ط

20/02/2024 12:52:21