مواقف أردنية جزائرية متطابقة دفاعاً عن الحق الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا) - أجرى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الثلاثاء، مباحثات رسمية مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري رئيس برلمان اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إبراهيم بوغالي، أكدا خلالها متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين الأردن والجزائر بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخيه الرئيس عبد المجيد تبون.
وشدد الصفدي وبوغالي، على أن مواقف جلالة الملك الرافضة للعدوان على قطاع غزة والداعمة للحق الفلسطيني قد أسهمت في توضيح الحقائق أمام الرأي العام الدولي، مثلما أكدا ثبات موقف كلا البلدين بضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، والدفع بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسها حق إقامة الدولة المستقلة، وأهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على هوية المدينة المقدسة.
كما أكدا أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية العربية والدولية، خدمة لصالح الشعبين الشقيقين وقضايا أمتينا العربية والإسلامية، وذلك بحضور أعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب وأعضاء في المجلس الشعبي الوطني الجزائري.
وفي تصريحات صحفية عقب المباحثات ثمن الصفدي، مواقف الجزائر الداعمة للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيراً إلى أن الموقفين الأردني والجزائري متطابقان في الدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين.
وأكد أهمية العمل على تعزيز التعاون البرلماني وتفعيل عمل لجان الأخوة البرلمانية المشتركة، والبناء على العلاقات الاستراتيجية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخوه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بما يعود بالنفع على صالح البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه، قال بوغالي، إننا نثمن عالياً جهود جلالة الملك، لوقف العدوان على أشقائنا الفلسطينيين ومجابهة سياسية التهجير والدفع نحو الوصول إلى حل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكداً أن بلاده لن تنسى مواقف الأردن الداعمة للكفاح الجزائري أثناء الثورة والنضال ضد المستعمر.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والبناء على لقاءات فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، وجلالة الملك عبد الله الثاني، فأمام كلا البلدين آفاق تعاون واسعة في مجالات تعزيز الاستثمار والتبادل التعليمي والزراعة والسياحة والصحة.
وحضر المباحثات أعضاء المجلس الشعبي الجزائري وهم، نائب رئيس المجلس مولود حبناسي، والنواب عبد القادر عزيز، والطاهر بن علي، وساسي حريزي، وعائشة بن تركي، والوردي براجي، ومستشار رئيس البرلمان عبد المالك قرين، ومدير العلاقات الدولية والتعاون البرلماني محفوظي شاكر عبد الرزاق.
وعن جانب مجلس النواب حضرها، النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، ومساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الجزائرية النائب مروة الصعوب، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية خلدون حينا، وعضوا لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الجزائرية النائب مجحم الصقور والنائب محمد الهلالات.
-- (بترا)
م خ/أ م/ب ط
20/02/2024 12:52:21
MENAFN20022024000117011021ID1107876513
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