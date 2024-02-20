عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الاقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 20 شباط (بترا)- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي المدججة بالسلاح.
وأضافت، أنهم أدوا طقوسا تلمودية استفزازية وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وسط منع شرطة الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المواطنين المقدسيين من الدخول اليه للصلاة، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
20/02/2024 12:34:32
MENAFN20022024000117011021ID1107876512
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