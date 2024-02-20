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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الاقصى

2/20/2024 2:38:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 20 شباط (بترا)- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي المدججة بالسلاح.
وأضافت، أنهم أدوا طقوسا تلمودية استفزازية وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وسط منع شرطة الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المواطنين المقدسيين من الدخول اليه للصلاة، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
20/02/2024 12:34:32

MENAFN20022024000117011021ID1107876512

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