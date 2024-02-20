الخارجية الفلسطينية: هجمات المستوطنين سياسة إسرائيلية لتقويض تطبيق حل الدولتين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 20 شباط (بترا)- قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن هجمات المستوطنين المتطرفين سياسة إسرائيلية رسمية تندرج في إطار جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين على الأرض.

وأشارت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى هجوم المستوطنين على برقة شمال غرب نابلس ومنازل المواطنين ومركباتهم، يوم أمس، واعتداءاتهم المتواصلة على المواطنين في مسافر يطا والأغوار والقدس وعموم المنطقة المصنفة (ج)، والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن المنظمات الاستعمارية المسلحة تصعد هجماتها لتفجير ساحة الصراع لتحدي العقوبات التي تفرضها بعض الدول على عدد من عناصرها، لافتة الى أن هذه الهجمات هي إثبات جديد على أن تلك العقوبات غير كافية ويجب تعميمها لتشمل زعماءها ومن يقف خلفهم من الوزراء الإسرائيليين، وكذلك وضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب لدى الدول.

وأضافت، أنه لطالما حذرنا من مخاطر انفجار برميل البارود الذي تمثله قواعد الإرهاب اليهودي الارتكازية المنتشرة في عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من آلاف العناصر الاستعمارية والمنظمات الاستعمارية المسلحة المدعومة بشكل رسمي من كامل المنظومة الاستعمارية، التي تشرف على تعميقها وتوسيعها حكومة اليمين واليمين المتطرف في دولة الاحتلال، خاصة الوزيران المتطرفان سموتريتش وبن غفير، هذا بالإضافة إلى الحماية السياسية والقانونية التي تتمتع بها تلك العناصر والمليشيات في ممارسة انتهاكاتها وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم، وبحماية وإشراف من جيش الاحتلال في توزيع واضح وتكامل للأدوار والهدف منه تعميق الاستعمار الإحتلالي في أرض دولة فلسطين.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

20/02/2024 12:33:41