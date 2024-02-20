الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بناء سياسات قادرة على تحقيق مضامين العدالة الاجتماعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، ضرورة بناء سياسات قادرة على تحقيق مضامين العدالة الاجتماعية كما نصت عليها العديد من الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح المركز في بيان اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، أن الدستور الأردني كفل حق المساواة للجميع، حيث نص في المادة السادسة منه على أن الأردنيين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، كما كفل الحق في العمل والتعليم للجميع.

وفي السياق ذاته بين المركز أن أحد المقاصد الأساسية لأهداف التنمية المستدامة وخطة عملها لعام 2030، تتعلق بالوصول إلى العدالة الاجتماعية والاستفادة من مكتسبات التنمية المستدامة، وقد حرص الأردن على تقديم تقريرين طوعيين يوضحان مدى تقدم الأردن نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن في الوصول إلى تمكين عناصر العدالة الاجتماعية في المجتمع.

وذكّر المركز بتوصيته البنيوية الواردة في تقاريره السنوية، ضرورة بناء سياسات قادرة على تحقيق مضامين العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات والخدمات بصورة تحقق عناصر التنمية المستدامة وتحد من ظاهرة البطالة وتقلل نسب الفقر إلى أدنى مستوياتها.

ودعا بهذه المناسبة إلى وقف العدوان الذي يمارسه الكيان المحتل على قطاع غزة، ويقوض جميع مضامين العدالة الاجتماعية التي يتوجب أن تنعم به المجتمعات قاطبة.

--(بترا)

ه ع/أ م / سس

20/02/2024 12:27:06