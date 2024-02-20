المنتخب الوطني للشباب والناشئين للكراتيه يشارك في بطولة الدوري العالمي بالفجيرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- غادر المنتخب لوطني للشباب والناشيئن للكراتيه عمان اليوم الثلاثاء، متوجها إلى الأمارات العربية المتحدة، للمشاركة في بطولة الدوري العالمي" جولة الفجيرة".
ويضم الوفد الذي يرأسه رئيس الاتحاد الأردني للكراتيه منار شعث، كلا من إداري الوفد مصطفى الفاعوري، المدير الفني محمد إبراهيم، المدرب محمد فتيان، المدرب محمود السجان، المعالجة هلا محارمة، ومن اللاعبين معين النجار، عبد الرحمن حيمور، أوس سيف، محمد النجار، إبراهيم كنعان، وليد قطامش، سعد الفاعوري، أحمد أبو السعود، هاني رشيد، حاتم الحراسيس، عمر العملة، قاسم العمري، عمر دويك وفارس العمري، وبشرى نوفل، وسرين النجار، وبلسم السعايدة، وليال الجراح، ويارا ناصر.
وأشار الناطق الإعلامي للاتحاد الدكتور إياد الملاح، أن الوفد يرافقه أيضا الحكام إبراهيم الدقس، وعبد الحفيظ عالية، وهنادي البنا، ورمضان عبد المقصود.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
20/02/2024 12:24:53
MENAFN20022024000117011021ID1107876508
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