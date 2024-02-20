Tuesday, 20 February 2024 11:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنتخب الوطني للشباب والناشئين للكراتيه يشارك في بطولة الدوري العالمي بالفجيرة

2/20/2024 2:38:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- غادر المنتخب لوطني للشباب والناشيئن للكراتيه عمان اليوم الثلاثاء، متوجها إلى الأمارات العربية المتحدة، للمشاركة في بطولة الدوري العالمي" جولة الفجيرة".
ويضم الوفد الذي يرأسه رئيس الاتحاد الأردني للكراتيه منار شعث، كلا من إداري الوفد مصطفى الفاعوري، المدير الفني محمد إبراهيم، المدرب محمد فتيان، المدرب محمود السجان، المعالجة هلا محارمة، ومن اللاعبين معين النجار، عبد الرحمن حيمور، أوس سيف، محمد النجار، إبراهيم كنعان، وليد قطامش، سعد الفاعوري، أحمد أبو السعود، هاني رشيد، حاتم الحراسيس، عمر العملة، قاسم العمري، عمر دويك وفارس العمري، وبشرى نوفل، وسرين النجار، وبلسم السعايدة، وليال الجراح، ويارا ناصر.
وأشار الناطق الإعلامي للاتحاد الدكتور إياد الملاح، أن الوفد يرافقه أيضا الحكام إبراهيم الدقس، وعبد الحفيظ عالية، وهنادي البنا، ورمضان عبد المقصود.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
20/02/2024 12:24:53

MENAFN20022024000117011021ID1107876508

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث