المنتخب الوطني للشباب والناشئين للكراتيه يشارك في بطولة الدوري العالمي بالفجيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- غادر المنتخب لوطني للشباب والناشيئن للكراتيه عمان اليوم الثلاثاء، متوجها إلى الأمارات العربية المتحدة، للمشاركة في بطولة الدوري العالمي" جولة الفجيرة".

ويضم الوفد الذي يرأسه رئيس الاتحاد الأردني للكراتيه منار شعث، كلا من إداري الوفد مصطفى الفاعوري، المدير الفني محمد إبراهيم، المدرب محمد فتيان، المدرب محمود السجان، المعالجة هلا محارمة، ومن اللاعبين معين النجار، عبد الرحمن حيمور، أوس سيف، محمد النجار، إبراهيم كنعان، وليد قطامش، سعد الفاعوري، أحمد أبو السعود، هاني رشيد، حاتم الحراسيس، عمر العملة، قاسم العمري، عمر دويك وفارس العمري، وبشرى نوفل، وسرين النجار، وبلسم السعايدة، وليال الجراح، ويارا ناصر.

وأشار الناطق الإعلامي للاتحاد الدكتور إياد الملاح، أن الوفد يرافقه أيضا الحكام إبراهيم الدقس، وعبد الحفيظ عالية، وهنادي البنا، ورمضان عبد المقصود.

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

20/02/2024 12:24:53