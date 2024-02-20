جودزيلا يتفوق على كونج فى البوستر الرسمى الجديد لفيلم Godzilla X Kong
التاريخ
2/20/2024 2:34:22 PM
(MENAFN
- Youm7) كشف القائمون على فيلم الحركة والخيال العلمي Godzilla X Kong
عن البوستر الرسمي للفيلم المنتظر عرضه في 29 مارس المقبل عبر شاشات العرض السينمائي بجميع أنحاء العالم.
Godzilla X Kong
فيلم
Godzilla vs. Kong الأخير الذي عرض في عام 2021، من بطولة
ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوغوري وإيزا غونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.
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