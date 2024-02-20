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جودزيلا يتفوق على كونج فى البوستر الرسمى الجديد لفيلم Godzilla X Kong

2/20/2024 2:34:22 PM
(MENAFN- Youm7) كشف القائمون على فيلم الحركة والخيال العلمي Godzilla X Kong
عن البوستر الرسمي للفيلم المنتظر عرضه في 29 مارس المقبل عبر شاشات العرض السينمائي بجميع أنحاء العالم.


Godzilla X Kong


فيلم
Godzilla vs. Kong الأخير الذي عرض في عام 2021، من بطولة
ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوغوري وإيزا غونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.







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