مي عز الدين ومحمد فؤاد يتصدران التريند.. والجمهور: ذكريات فيلم من 23 سنة

(MENAFN
- Youm7)
استعادت الفنانة مى عز الدين ذكريات فيلم حالة حب الذى عرض في السينمات منذ حوالى 23 سنة، حيث تقابلت مع الفنان محمد فؤاد بطل العمل مؤخرا في حفل ليال سعودية مصرية الذى أقيم في دار الأوبرا المصرية، والتقطت معه عددا من الصور، وسط تفاعل كبير من جمهورهم.
وحرص عدد من نجوم المزيكا على حضور حفلات "ليال مصرية سعودية" التي أقيمت بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه، بدار الأوبرا المصرية منهم الشاعر ومطرب الراب خالد تاج الدين ووليد سعد وعزيز الشافعي وتامر حسين ومدين .
وحضر كل من: آسر ياسين، وإسعاد يونس، والمخرج هاني خليفة، وعارفة عبد الرسول، وإلهام شاهين، وخيرى بشارة، والموسيقار صلاح الشرنوبي، والإعلامي أحمد موسى، والإعلامية جاسمين طه، والنائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، والمنتج حمدى بدر، مصطفى قمر، المطرب والممثل أحمد فهمي، أيمن بهجت قمر، الموسيقار هاني شنودة، والمايسترو سليم سحاب، والمطربة مي فاروق، الملحن عمرو مصطفى.
شهد حفل «ليالي مصرية سعودية» في دار الأوبرا المصرية، عددًا من المفاجآت للجماهير كان من بينها لقاء الفنانة مي عز الدين مع المطرب محمد فؤاد، في كواليس الحفل بعد غياب الثنائي فترة طويلة عن الأنظار.
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