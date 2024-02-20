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مي عز الدين ومحمد فؤاد يتصدران التريند.. والجمهور: ذكريات فيلم من 23 سنة

2/20/2024 2:34:22 PM
(MENAFN- Youm7)

استعادت الفنانة مى عز الدين ذكريات فيلم حالة حب الذى عرض في السينمات منذ حوالى 23 سنة، حيث تقابلت مع الفنان محمد فؤاد بطل العمل مؤخرا في حفل ليال سعودية مصرية الذى أقيم في دار الأوبرا المصرية، والتقطت معه عددا من الصور، وسط تفاعل كبير من جمهورهم.



وحرص عدد من نجوم المزيكا على حضور حفلات "ليال مصرية سعودية" التي أقيمت بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه، بدار الأوبرا المصرية منهم الشاعر ومطرب الراب خالد تاج الدين ووليد سعد وعزيز الشافعي وتامر حسين ومدين .


وحضر كل من: آسر ياسين، وإسعاد يونس، والمخرج هاني خليفة، وعارفة عبد الرسول، وإلهام شاهين، وخيرى بشارة، والموسيقار صلاح الشرنوبي، والإعلامي أحمد موسى، والإعلامية جاسمين طه، والنائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، والمنتج حمدى بدر، مصطفى قمر، المطرب والممثل أحمد فهمي، أيمن بهجت قمر، الموسيقار هاني شنودة، والمايسترو سليم سحاب، والمطربة مي فاروق، الملحن عمرو مصطفى.


شهد حفل «ليالي مصرية سعودية» في دار الأوبرا المصرية، عددًا من المفاجآت للجماهير كان من بينها لقاء الفنانة مي عز الدين مع المطرب محمد فؤاد، في كواليس الحفل بعد غياب الثنائي فترة طويلة عن الأنظار.








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