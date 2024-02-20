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هيثم شاكر يطرح أغنيته الجديدة آخر مرة قابلتك

2/20/2024 2:34:22 PM
(MENAFN- Youm7)

طرح النجم هيثم شاكر أغنية جديدة تحمل اسم "آخر مرة قابلتك" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل، ويقول مطلع الأغنية :آخر مرة قابلتك كانت آخر مرة خرجت، وضحكت لبنى آدمين، أنا من ساعة مافارقتك وأنا مليت وقاسيت وتعبت ماليش نفس اروح فين .

وطرح مؤخرا النجم هيثم شاكر أغنية "بشوف عيونك" من كلمات محمد شافعي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.

كما طرح أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل اسم "حكايتنا كملت" وهى من كلمات تامر حسين وألحان محمد الصاوى وتوزيع شريف مكاوى، وتحمل طابع الأغانى الرومانسية.

وأكد هيثم شاكر مؤخرًا أنه احترف الغناء منذ 21 عامًا، وطوال عمله الفني لم يرهب الوقوف على المسرح، وكشف هيثم شاكر، في لقاء ببرنامج "سهرانين"، مع النجم أمير كرارة على قناة أون أي، سر بكائه على مسرح جدة خلال إقامة حفل السعودية، قائلا: "الحفلة دي مستني يومها من 20 سنة، وأنا لما حلمت أنى أبقى مطرب كنت اتولدت وعيشت في السعودية 14 سنة".









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