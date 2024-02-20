هيثم شاكر يطرح أغنيته الجديدة آخر مرة قابلتك

(MENAFN
- Youm7)
طرح النجم هيثم شاكر أغنية جديدة تحمل اسم "آخر مرة قابلتك" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل، ويقول مطلع الأغنية :آخر مرة قابلتك كانت آخر مرة خرجت، وضحكت لبنى آدمين، أنا من ساعة مافارقتك وأنا مليت وقاسيت وتعبت ماليش نفس اروح فين .
وطرح مؤخرا النجم هيثم شاكر أغنية "بشوف عيونك" من كلمات محمد شافعي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.
كما طرح أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل اسم "حكايتنا كملت" وهى من كلمات تامر حسين وألحان محمد الصاوى وتوزيع شريف مكاوى، وتحمل طابع الأغانى الرومانسية.
وأكد هيثم شاكر مؤخرًا أنه احترف الغناء منذ 21 عامًا، وطوال عمله الفني لم يرهب الوقوف على المسرح، وكشف هيثم شاكر، في لقاء ببرنامج "سهرانين"، مع النجم أمير كرارة على قناة أون أي، سر بكائه على مسرح جدة خلال إقامة حفل السعودية، قائلا: "الحفلة دي مستني يومها من 20 سنة، وأنا لما حلمت أنى أبقى مطرب كنت اتولدت وعيشت في السعودية 14 سنة".
MENAFN20022024000132011024ID1107876505
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.