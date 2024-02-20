مسلسل مليحة دراما مرتقبة بطولة ميرفت أمين في موسم دراما رمضان 2024

(MENAFN
- Youm7) أيام قليلة تفصلنا عن دراما شهر رمضان الكريم، ومن ضمن أبرز الأعمال المرتقبة هو مسلسل مليحة، بطولة النجمة الكبيرة ميرفت أمين والنجم دياب وهو العمل الذى سيعرض خلال شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة +ds.
وتدور أحداث المسلسل حول أسرة "مليحة" الأسرة الفلسطينية التي غادرت فلسطين المحتلة، عقب أحداث الانتفاضة الثانية لتستقر لعدة سنوات في ليبيا، وبعد أحداث ليبيا عام 2012
تحاول الأسرة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، لكنهم يواجهون العديد من الصعوبات والتحديات، لتلتقي مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، فتنقلب حياة كلُّ منهم رأسًا على عقب، ويكون لأدهم دور كبير في رحلتهم.
المسلسل مكون من 15 حلقة، يقوم ببطولته كل من: النجمة ميرفت أمين والنجم دياب، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، أشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس.
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