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مسلسل مليحة دراما مرتقبة بطولة ميرفت أمين في موسم دراما رمضان 2024

2/20/2024 2:34:22 PM
(MENAFN- Youm7) أيام قليلة تفصلنا عن دراما شهر رمضان الكريم، ومن ضمن أبرز الأعمال المرتقبة هو مسلسل مليحة، بطولة النجمة الكبيرة ميرفت أمين والنجم دياب وهو العمل الذى سيعرض خلال شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة +ds.












وتدور أحداث المسلسل حول أسرة "مليحة" الأسرة الفلسطينية التي غادرت فلسطين المحتلة، عقب أحداث الانتفاضة الثانية لتستقر لعدة سنوات في ليبيا، وبعد أحداث ليبيا عام 2012
تحاول الأسرة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، لكنهم يواجهون العديد من الصعوبات والتحديات، لتلتقي مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، فتنقلب حياة كلُّ منهم رأسًا على عقب، ويكون لأدهم دور كبير في رحلتهم.







المسلسل مكون من 15 حلقة، يقوم ببطولته كل من: النجمة ميرفت أمين والنجم دياب، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، أشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس.












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