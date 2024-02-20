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أحمد ماجد ابن رياض الخولى فى مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق

2/20/2024 2:34:22 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل الفنان أحمد ماجد تصوير دوره في مسلسل "صيد العقارب" بطولة النجمة غادة عبد الرازق، المقررعرضه في رمضان المقبل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، حيث يجسد ماجد شخصية ابن الفنان رياض الخولى في أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة .

وروجت الصفحات الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لبوستر مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وعلقت قائلة: البوستر الرسمي لمسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عبد الرازق، انتظروه في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.










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